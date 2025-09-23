Ankara, Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketinde 24 Firma ile Temsil Ediliyor

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Türkiye'nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin, 24'ünün Ankara firması olduğunu belirterek, " 17'si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum." ifadesini kullandı.

Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde düzenlenen, "Türkiye'nin En Hızlı Büyüyen 100 Şirketi Ödül Töreni"ne ilişkin açıklama yaptı.

TOBB Türkiye 100 listesinin, Ankara'nın girişimcilik, yenilikçilik, AR-GE ve yüksek teknolojiye dayalı üretimdeki gücünü bir kez daha ortaya koyduğuna dikkati çeken Ardıç, şu değerlendirmelerde bulundu:

"En hızlı büyüyen 100 şirketin, 24'ü Ankara firması oldu. TOBB Türkiye 100, başkentimiz için bir gurur tablosu oldu. 17'si ASO üyesi, 24 Ankara firması listede yer aldı. Ankara, listede en çok firmayla temsil edilen il oldu. Elde ettikleri başarılarla, Türkiye'nin kalkınma yolculuğuna öncülük eden tüm firmaları kutluyorum. Azim ve özveriyle çalışan sanayicilerimizle, Ankara'mızı sanayi ve teknolojinin de başkenti yapma hedefimize kararlılıkla yürümeye devam ediyoruz."