Ankara, Turizm Potansiyelini Keşfediyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın tarihi ve kültürel birikimiyle geçmişten izleri bugüne taşıyan kıymetli bir turizm merkezi olduğunu belirterek, "Ankara dünya çapında değerlere sahip, sağlık turizmi alanında da güçlü bir merkez. Tüm bu değerlerimizi çok daha kapsamlı, güçlü bir şekilde tanıtmalıyız" dedi.

ATO, turizm ve seyahat sektörünün en önemli buluşma noktalarından biri olan "TRAVELEXPO'nun Ankara 8. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı"nda stant açtı. ATO Congresium'da gerçekleştirilen fuarın açılış programında konuşan ATO Başkanı Gürsel Baran, bacasız sanayi olarak adlandırılan turizmin günümüzde dünya ekonomisinin en dinamik ve stratejik sektörlerinden biri olduğunu belirterek, "Turizm artık sadece deniz, kum, güneşten ibaret bir sektör değil; aynı zamanda kültürden sağlığa, eğitimden gastronomiye kadar birçok alanla entegre gelişim gösteren devasa bir ekosistem durumunda. Ankara da bu dönüşümün tam merkezinde yer alabilecek potansiyele sahip güçlü bir şehir. Beş bin yılı aşkın medeniyet birikimine sahip, Cumhuriyetimizin asırlık tarihine ev sahipliği yapan başkent Ankara, geçmişinden izleri bugüne taşıyabilmiş olması nedeniyle kıymetli. Ankara Kalesi, Anıtkabir, Hacı Bayram Camii, Roma Hamamı, Jülyen Sütunu hepsi dünya çapında değerler. Ankara sağlık turizmi alanında da güçlü bir merkez. Bu değerlerimizi çok daha kapsamlı, güçlü bir şekilde tanıtmalıyız" açıklamasında bulundu.

Baran, Başkent'te bu yıl sekizinci kez kapılarını açan TRAVELEXPO'nun sektörün gelişimi açısından önemine dikkat çekerek, bu tür uluslararası fuar organizasyonlarının Ankara'nın turizm potansiyelinin gelişimine katkı sağladığını kaydetti. Ankara'nın sağlık altyapısı ve hizmetleriyle de öne çıktığının altını çizen Baran, bu birikimin sağlık turizmini geliştirdiğini ifade etti. Ankara'nın turizm açısından sahip olduğu değerleri kapsamlı tur paketleriyle dünya turizm pazarına sunmasının sektörün ilerlemesi açısından önemine değinen Baran, "Ankara'nın sayısız değerleri, güzellikleri var. Ankara'ya gelen ziyaretçilerimize şehrimizin tüm değerlerini içeren kapsamlı tur paketleri hazırlamamız, şehrimizi turizm açısından ileri taşıyacaktır. Örneğin sağlık turizmi için yurt dışından gelen misafirlerimize Ankara'nın kültürel ve tarihi zenginliklerini de kapsayan nitelikli tur paketleri oluşturabiliriz" şeklinde konuştu.

"'Türk Dünyası Turizm Başkenti' seçilmesi ve NATO zirvesi büyük fırsat"

Baran, 2026 NATO Zirvesi'nin Ankara'da gerçekleştirileceğini ifade ederek, Zirve'nin başkent açısından sadece diplomatik bir organizasyon olmanın ötesinde ciddi bir tanıtım fırsatı sunduğunu belirtti. Ankara'nın '2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti' olarak seçilmesinin de Başkent'in hem kültürel bağlarını hem de turizm potansiyelini bölgesel ölçekte öne çıkaracağını vurgulayan Baran, "Ankara hak ettiği yere emin ve hızlı adımlarla ilerliyor" diye konuştu.

Baran ve protokol üyeleri, ATO'nun da yer aldığı stantları ziyaret etti. Programa Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, ATİS Fuarcılık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Bilgin Aygül, ATO Şehir Tanıtımı ve Kalkınması Özel İhtisas Komisyonu Başkanı ve Anadolu Turizm İşletmecileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Akman da katıldı. - ANKARA