Ankara Ticaret Odası Üyelerine Kanton Fuarı Fırsatı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Çin'in en büyük uluslararası fuarı Kanton'a ilişkin, "Fuar, dış ticaretimizi geliştirmek açısından üyelerimiz için fırsat" dedi.

Çin Dış Ticaret Merkezi (CFTC), 15 Ekim'de 134.'üncü kez kapılarını açacak ülkenin en eski ve en büyük uluslararası fuarı Kanton Fuarı'na ATO üyelerini davet etti. Çin Halk Cumhuriyeti'nde 15 Ekim'de başlayacak fuarın tanıtımı için Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) organizasyonuyla ATO Duatepe Hizmet Binası'nda bir toplantı düzenlendi. Toplantıda, Çin Dış Ticaret Merkezi temsilcileri tarafından resmi adı Çin İthalat ve İhracat Fuarı olan Kanton Fuarı hakkında detaylı bilgiler verildi.

"Ticari bağları geliştirmek, güçlendirmek istiyoruz"

Toplantıda konuşan ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, Çin İthalat ve İhracat Fuarı'nın ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek açısından önemli bir fırsat olduğunu ifade etti. Aktay, dış ticarette Çin lehine bir tablo olduğuna dikkati çekerek, " Türkiye'nin Çin'den ithalatı yaklaşık 41 milyar dolar olarak gerçekleşirken, Türkiye'nin Çin'e ihracatı 3,2 milyar dolar seviyesinde kalıyor. Bu rakamı yeterli görmüyor, üyelerimiz, şehrimiz ve ülkemizin de lehine olacak şekilde ticari bağları geliştirmek, güçlendirmek istiyoruz. Ankara Ticaret Odası olarak iki ülkenin ticaretini daha yukarılara taşıma gayretinde olacağız" dedi.

"Vize kolaylığı sağlanacak"

Çin Dış Ticaret Merkezi Direktörü Chu Shijia da Türkiye'nin çok zengin bir medeniyet olduğunu dile getirerek, konumu itibarıyla da önemli bir yerde olduğunu söyledi. Chu Shijia, "Türkiye, Avrupa ile Çin arasında köprü görevi gören bir ülke olduğu için Türk iş insanlarına çok önem veriyoruz. Bu nedenle Çin'in en eski ve en büyük ticaret fuarı olan Kanton Fuarı'na katılımları bekliyoruz. Endüstriyel otomasyon, yenilenebilir enerji araçları gibi önde gelen alanlarda 30 binden fazla girişimci ve 200 bin civarı firmanın katılacağı fuarda Türk şirketlerin de yer alması için vize kolaylığı da sağlayacağız. Sizlerin deneyim ve fikirlerinizi somut sonuçlara dönüştürmek istiyoruz. 15 Ekim'de yapılacak fuara Türk şirketlerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

15 Ekim'de Çin'in güneyindeki Guangzhou kentinde başlayacak olan 134. Kanton Fuarı, hem fiili hem de çevrim içi olarak gerçekleştirilecek. Fuarın çevrimiçi platformu 4 Kasım'a kadar devam edecek.

Toplantıya ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz, Çin Dış Ticaret Merkezi Direktörü Chu Shijia, Uluslararası İrtibat Departmanı Genel Müdürü Liu Quandong, Yönetim Kurulu Ofisi Kıdemli Müdürü Zhang Wenfeng, Uluslararası İrtibat Departmanı Kıdemli Müdürü Zhao Jianqing, Çin Büyükelçiliği Elçi Müsteşarı Liu Yuhua ve ATO üyesi şirket temsilcileri katıldı. - ANKARA