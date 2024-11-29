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Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç'tan Ekonomi Uyarısı: İki Çeyrek Üst Üste Daralma

Ankara Sanayi Odası Başkanı Ardıç'tan Ekonomi Uyarısı: İki Çeyrek Üst Üste Daralma
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ASO Başkanı Seyit Ardıç, 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirerek, sanayi sektöründe üst üste iki çeyrek daralma yaşandığını ve bu durumun istihdam ve katma değer oluşturma açısından tehlike yarattığını belirtti. Üretimin azalması ve enflasyonla mücadelede sıkı politikaların etkisi gibi faktörlerin sektördeki zorlukları artırdığını vurguladı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarıyla ilgili, "Sanayi sektöründe üst üste iki çeyrek daralma yaşandı. Üçüncü çeyrekteki yüzde 2,2'lik daralma, ekonominin istihdam ve katma değer oluşturabilmesi açısından önemli bir risk oluşturuyor" dedi.

ASO Başkanı Seyit Ardıç, TÜİK'in açıkladığı 2024 yılı 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi. Üçüncü çeyrek büyümesinin yüzde 2,1 ile beklentilerin altında kaldığına dikkat çeken Ardıç, dezenflasyon sürecinin sektörler arasında büyüme farklılaşmasına neden olduğunu ve sanayi sektörü üzerinde baskının artmaya devam ettiğini dile getirdi. Ardıç, şu değerlendirmede bulundu:

"Sanayi sektöründe üst üste iki çeyrek daralma yaşandı. Üçüncü çeyrekteki yüzde 2,2'lik daralma, ekonominin istihdam ve katma değer oluşturabilmesi açısından önemli bir risk oluşturuyor. Dezenflasyon süreci üretimi aşındırırken, mevcut öncü göstergeler dördüncü çeyrekte üretimde daralmanın biraz daha hızlanacağına işaret ediyor. İnşaat yatırımları hızlanırken, enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların en önemli etkisi makine ve teçhizat yatırımlarında görülüyor. 2019'dan bu yana ilk kez iki çeyrek üst üste daralmaya işaret eden makine ve teçhizat yatırımları, üçüncü çeyrekte yüzde 8,6 azaldı. Bu düşüş, önümüzdeki dönemde büyümeyi zayıflatacak bir gelişmedir."

"Önemli olan bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek verip vermeyeceğidir"

Büyümenin çeyreklik bazda üst üste yüzde 0,2 daralması ile teknik olarak resesyona girdiğini belirten Ardıç, "Sıkılaştırıcı politika uygulamalarının etkisinin son çeyrekte daha da belirginleşmesi; iç talepteki zayıflama ve üretimdeki azalış ile büyüme rakamlarımız daha da aşağıya gelebilir. Önemli olan bu yavaşlamanın dezenflasyonist sürece destek verip vermeyeceğidir. Diğer önemli husus ise bu sürece maliye politikasının somut desteği ve harcama azaltıcı tasarruf politikalarının daha da belirginleşmesidir. Aksi halde fiyatlama davranışları dezenflasyonist süreci sekteye uğratacaktır" ifadelerini kullandı.

"Sanayicilerimizin acil beklentisi, uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınmasıdır"

Ardıç, üretim, istihdam ve ihracatın daralmaması için reel sektörün finansman açısından mutlaka desteklenmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bu süreçte başta KOBİ'lerimiz olmak üzere sanayicilerimizin acil beklentisi, uygun faizli ticari kredi mekanizmalarının devreye alınmasıdır. Özellikle üretim ve ihracat odaklı sektörlere yatırım ve işletme sermayesi ihtiyacı için düşük faizli bir kredilendirme politikası, sıkılaştırıcı politikanın büyüme üzerindeki olumsuz geçişini yumuşatabilecektir" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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