Ankara, Sağlık ve Yaşlı Bakım Turizmi İçin Stratejik Merkez Olma Yolunda

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, sağlık ve yaşlı bakım turizmi açısından Ankara'nın önemli bir merkez olduğunu belirterek, "Ankara'dan Roma ve Milano'ya direkt uçuş yapılması, yatırım, ticaret ve turizmin gelişmesi açısından önemli bir adım olur." ifadesini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran ve beraberindeki heyet, İtalya'nın Ankara Büyükelçisi Giorgio Marrapodi'yi ziyaret etti.

Baran, buradaki değerlendirmesinde, ATO olarak Ankara'dan yurt dışına direkt uçuşların artırılması konusunda uzun süredir çalışma yürüttüklerini, Roma ve Milano'nun da bu destinasyonlar arasında öncelikli olduğunu aktardı.

ATO'nun girişimleriyle Ankara'dan Roma'ya 2019'da direkt uçuşların başladığını ancak salgın nedeniyle kesintiye uğradığını anımsatan Baran, şunları kaydetti:

"Ankara, savunma sanayisi alanında da önemli bir şehir. Şehrimiz dünya liginde yer alan ASELSAN, TUSAŞ, ROKETSAN, Makine ve Kimya Endüstrisi ve ASFAT gibi şirketlere ev sahipliği yapıyor. Üniversiteleri, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, teknokent, AR-GE ve tasarım merkezleriyle katma değerli üretimin de merkezi durumundayız. Enerjiden savunmaya, turizmden eğitime birçok alanda ticaretimizi ve işbirliğimizi ileriye taşıyabiliriz. Özellikle sağlık turizmi ve yaşlı turizmi açısından da Ankara önemli bir merkez. Ankara'dan Roma ve Milano'ya direkt uçuş yapılması, yatırım, ticaret ve turizmin gelişmesi açısından önemli bir adım olur."

Baran, halihazırda 1600'den fazla İtalyan firmanın Türkiye'de 5 milyar doları aşan yatırımı bulunduğunu belirterek, Türk firmalarının da özellikle son yıllarda savunma sanayisi, havacılık, beyaz eşya, cam üretimi gibi alanlarda İtalya'da önemli yatırımlara imza attığını ifade etti.