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Ankara, Sağlık Turizmini Geliştirmek İçin Direkt Uçuşlarla Dünyaya Açılacak

Ankara, Sağlık Turizmini Geliştirmek İçin Direkt Uçuşlarla Dünyaya Açılacak
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ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın sağlık turizmi ve ekonomik büyümesi için direkt uçuşların artırılması gerektiğini vurguladı. AJet ile yapılan toplantıda, Ankara'nın uluslararası ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik projeler görüşüldü.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin sağlık turizminde ve diğer alanlarda gelişimini hızlandırmak için direkt uçuşlarla dünyaya açılmak istediklerini bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Baran, Oda Yönetim Kurulu üyeleriyle, AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, Satış Başkanı Macid Boyar, Ticari Genel Müdür Yardımcısı Cemal Kaya ile görüştü.

Baran, Ankara ekonomisinin gelişimi açısından direkt uçuşların önemine dikkati çekerek, Ankara'nın, Türkiye'nin en çok ihracat yapan üçüncü, en çok ithalat yapan ikinci ili olduğunu ve 190'ı aşkın ülkeyle dış ticaret bağı kurduğunu bildirdi.

Başkentin ticarette, sağlık turizmi başta olmak üzere tüm turizm alanlarında gelişmesi ve ekonomisinin büyümesi için dış hat uçuşlarının sayı ve destinasyon açısından geliştirilmesinin stratejik önemini vurgulayan Baran, "Başkentimiz ile dünya başkentlerini AJet'in direkt uçuşlarıyla birbirine bağlayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Baran, Ankara'nın, 446 belgeli tesisiyle sağlık turizmi hizmeti verdiğini ve sağlık turistinin aktarmalı yolculuk yapmak istemediğini kaydederek, "Ankara'nın sağlık turizminde ve diğer alanlarda gelişimine ivme kazandırmak için direkt uçuşlarla dünyaya açılmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Ankara'nın çevresindeki tüm şehirlerin Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışına uçma konusunda potansiyel taşıdığını bildiren Baran, Ankara'yo "Anadolu'nun dünyaya açılan kapısı" olarak nitelendirdiklerini belirtti.

Baran, başkentte 20 bini aşkın yabancı öğrencinin eğitim gördüğü bilgisini paylaşarak, yabancı öğrenci sayısının artması açısından da direkt uçuşların önemine dikkati çekti.

AJet Genel Müdürü Sarp da Ankara'dan yurt dışına uçuşları önemsediklerini ve yatırım programlarında uçak ve uçuş sayısının artırılmasının yer aldığını belirterek, "Yatırımlarımızı Ankara'ya yönlendiriyoruz. 2033 hedefimiz başkent uçuşlarını yüzde 75 oranında artırmak." ifadesini kullandı.

Toplantıda, Ankara'nın uluslararası ulaşım ağındaki konumunun güçlendirilmesine yönelik somut adımlar atılması ve iki ayrı ortak çalışma yürütülmesi konusunda görüş birliğine varıldı.

Kaynak: AA / Mehmet Can Toptaş - Ekonomi
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