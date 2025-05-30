Ankara'nın Ekonomik Büyümesi: İnşaat ve Tüketim Öne Çıkıyor

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2'lik büyümenin sektörlere etkilerine dikkati çekti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetlere bakıldığında inşaat sektörü ile bilgi ve iletişim, mesleki, idari ve destek hizmet, gayrimenkul faaliyetlerinin, söz konusu dönemde büyümeyi sırtladığına işaret etti.

Tarım ve sanayi sektörlerindeki daralmanın üzerinde dikkatle durulması gerektiğine dikkati çeken Baran, "KOBİ'lerimiz başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, kredi maliyetlerindeki artış, ham madde ve diğer giderlerin yükselmesi ve ihracat pazarlarındaki sıkıntılar, sanayi üretimimizin zayıflamasına yol açtı. Yönü yeniden ve vakit kaybetmeden büyümeye çevirmek için uygun teşvik politikaları geliştirmek ve üretim ile ihracat odaklı projelere finansman erişimini kolaylaştırmak kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, küresel ekonomide durgunluk yaşandığına, risk ve belirsizliklerin sürdüğüne, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın birçok ülkesi büyümeyi sürdürme sancıları yaşarken Türkiye'nin 19 çeyrektir büyüme verisi açıklaması, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ve geleceğe dair olumlu bir sinyal oluşturuyor. Finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün dinamizmini etkileyecek sorunlar ortadan kaldırıldığında, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline kavuşacağına inanıyoruz."

"Büyümeye inşaat sektörü ve tüketimin kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da büyümeye inşaat sektörü ve kısmi zayıflamaya rağmen iç talebin kaynaklık ettiğini belirterek, ekonominin arz tarafında ise sanayi ve tarım sektörlerindeki daralmaya dikkati çekti.

Sanayinin GSYH içindeki payının gerilediğini aktaran Ardıç, "Tüketim harcamalarının ise bir önceki çeyreğe göre bir miktar azalmış olmasına karşın yine de yüksek olduğu dikkati çekiyor. Büyümeye inşaat sektörü ve tüketimin kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, net ihracatın büyümeye etkisine işaret ederek, "İstikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sınai üretimin artırılması büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların maliyetini en çok sanayi sektörünün yaşadığını büyüme verileri de teyit ediyor." ifadelerini kullandı.