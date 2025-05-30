Ankara'nın Ekonomik Büyümesi: İnşaat ve Tüketim Öne Çıkıyor

Ankara'nın Ekonomik Büyümesi: İnşaat ve Tüketim Öne Çıkıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde %2'lik büyümenin inşaat ve tüketim kaynaklı olduğunu vurguladı. Ancak sanayi ve tarım sektörlerindeki daralma dikkat çekiyor.

Ankara'nın iş dünyası temsilcileri, yılın ilk çeyreğinde gerçekleşen yüzde 2'lik büyümenin sektörlere etkilerine dikkati çekti.

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'yı (GSYH) oluşturan faaliyetlere bakıldığında inşaat sektörü ile bilgi ve iletişim, mesleki, idari ve destek hizmet, gayrimenkul faaliyetlerinin, söz konusu dönemde büyümeyi sırtladığına işaret etti.

Tarım ve sanayi sektörlerindeki daralmanın üzerinde dikkatle durulması gerektiğine dikkati çeken Baran, "KOBİ'lerimiz başta olmak üzere işletmelerin finansmana erişimde yaşadığı sorunlar, kredi maliyetlerindeki artış, ham madde ve diğer giderlerin yükselmesi ve ihracat pazarlarındaki sıkıntılar, sanayi üretimimizin zayıflamasına yol açtı. Yönü yeniden ve vakit kaybetmeden büyümeye çevirmek için uygun teşvik politikaları geliştirmek ve üretim ile ihracat odaklı projelere finansman erişimini kolaylaştırmak kritik önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Baran, küresel ekonomide durgunluk yaşandığına, risk ve belirsizliklerin sürdüğüne, Türkiye'de dezenflasyon sürecinin devam ettiğine dikkati çekerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Dünyanın birçok ülkesi büyümeyi sürdürme sancıları yaşarken Türkiye'nin 19 çeyrektir büyüme verisi açıklaması, ekonomimizin dayanıklılığını gösteriyor ve geleceğe dair olumlu bir sinyal oluşturuyor. Finansmana erişim başta olmak üzere reel sektörün dinamizmini etkileyecek sorunlar ortadan kaldırıldığında, Türkiye ekonomisinin gerçek potansiyeline kavuşacağına inanıyoruz."

"Büyümeye inşaat sektörü ve tüketimin kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz"

Ankara Sanayi Odası Başkanı Seyit Ardıç da büyümeye inşaat sektörü ve kısmi zayıflamaya rağmen iç talebin kaynaklık ettiğini belirterek, ekonominin arz tarafında ise sanayi ve tarım sektörlerindeki daralmaya dikkati çekti.

Sanayinin GSYH içindeki payının gerilediğini aktaran Ardıç, "Tüketim harcamalarının ise bir önceki çeyreğe göre bir miktar azalmış olmasına karşın yine de yüksek olduğu dikkati çekiyor. Büyümeye inşaat sektörü ve tüketimin kaynaklık etmeye devam ettiğini görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ardıç, net ihracatın büyümeye etkisine işaret ederek, "İstikrarlı ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşabilmek için sınai üretimin artırılması büyük önem taşıyor. Enflasyonla mücadelede sıkılaştırıcı politikaların maliyetini en çok sanayi sektörünün yaşadığını büyüme verileri de teyit ediyor." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Mert Davut - Ekonomi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Resmi açıklama geldi! Genç yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor

Kovar gibi gönderilen yıldız Fenerbahçe'ye geri dönüyor
Bir döneme damga vuran Sezer Güvenirgil sağlık sorunları yaşıyor

Bücür Cadı'nın efsane isminden üzen haber! Bir döneme damga vurmuştu!
Künefe zincirine FETÖ operasyonunda çarpıcı detay

Künefeciye bak sen! Örgüte yolladığı para dudak uçuklatan cinsten
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Real Madrid, Trent Alexander-Arnold ile 6 yıllık sözleşme imzaladı

Avrupa bu transferi konuşuyor! Real Madrid'e 6 yıllık imzayı attı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Özcan Deniz ve abisi arasında sular durulmuyor! Mahkeme uzaklaştırma kararı verdi

22 yıllık güven yıkıldı! Aile mahkemesi olaya noktayı koydu
Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı

Haribo'dan uyuşturucu çıktı, ürünler toplatıldı
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.