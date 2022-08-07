Ankara'nın ardından İzmir ve İstanbul'da da Halk Ekmek'e zam: Fiyat 3 liraya çıktı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) bünyesinde bulunan Halk Ekmek tarafından üretilen ekmeğe 1 lira zam geldi. 2 liraya satılan Halk Ekmek'in fiyatı 8 Ağustos'tan itibaren 3 liradan satılacak.Ankara'da alınan yüzde 50 zam kararının ardından İstanbul ve İzmir'de de Halk Ekmek fiyatının artacağı öğrenildi.

"MALİYET ARTIŞLARI ZAMMI ZORUNLU KILDI"

ABB'den yapılan açıklamada, "Önceki fiyat artışının yaşandığı 2 Mart 2022 tarihinden bu yana unda yüzde 80, mayada yüzde 81, elektrikte yüzde 67, doğal gazda yüzde 75, işçilikte yüzde 37, nakliye/büfe payı maliyetinde yüzde 39 ve diğer kalemlerde (amortisman, bakım gibi) yüzde 17 fiyat artışı yaşanmıştır. Maliyetlerdeki bu yüksek artışlar Halk Ekmek'te de fiyat artışını zorunlu kılmıştır.Ankara Halk Ekmek'in ürettiği 250 gram ekmeğin perakende satış fiyatı, 8 Ağustos 2022 tarihi itibarıyla kar elde etmeksizin ve maliyetine 3 lira olarak belirlenmiştir. Piyasada 200 gram normal ekmek halen 4 TL'ye satılmaktadır. Yeni uygulama İstanbul, İzmir ve Etimesgut Halk Ekmek ile eş zamanlı olarak başlayacaktır" denildi.

İZMİR'DE YÜZDE 20 ZAM

İzmir Büyükşehir Belediyesi de Halk Ekmek fiyatını yüzde 20 artışla 2.5 liradan 3 liraya yükseltti. Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan ve artan maliyetlere dikkat çekilen açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"İzmirliye ucuz ve sağlıklı ekmek ulaştırmak için üretip Halk Ekmek Büfeleri'nde kar gözetmeden sattığımız ekmek fiyatında aşırı artan maliyetler nedeniyle düzenleme yapmak zorunda kaldık. 08.08.2022 Pazartesi gününden itibaren ekmeğimizin fiyatı 2,5 lira yerine 3 lira olacaktır."

"3-4 AYDIR ZARARINA SATIYORDUK"

İBB şirketi Halk Ekmek A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanvekili Özgen Nama, 2 TL'lik normal ekmek fiyatının 3 TL'ye çıkardıklarını açıkladı. Nama, "2 TL'ye dayanılacak gibi değildi. 3-4 aydır ekmeği zararına satıyorduk. Fırıncıların 210 gram ekmeği 5 TL'ye sattığı piyasada, 250 gramlık normal ekmeğimizin fiyatını 3 TL'ye çıkardık. Üzgünüz ama başka çaremiz kalmadı. Üretimin sürekliliği, kurumun yaşaması için fiyat düzenlemesi kaçınılmaz oldu" diye konuştu.