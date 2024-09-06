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Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı, Zincir Marketlerde Kırtasiye Ürünlerinin Satışına Karşı Çıktı

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Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, zincir marketlerde satılan kırtasiye ürünlerinin çıkarılması talebinde bulundu. Küçükarzuman, kırtasiyeci esnafının rekabet edemeyecek durumda olduğunu belirterek, kırtasiye ürünlerinin marketlerden çıkarılması gerektiğini ifade etti.

Ankara Kitap ve Kırtasiyeciler Odası Başkanı Müslüm Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinin zincir marketlerde satılan ürünler arasından çıkarılması talebinde bulundu.

Kırtasiyeci esnafı, yeni eğitim ve öğretim dönemi öncesinde Ankara'da basın açıklaması yaptı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Küçükarzuman, zincir marketlerin kırtasiye ürünleri satmasına karşı olduklarını belirtti.

Küçükarzuman, kırtasiyeci esnafının zincir marketlerle rekabet edemeyecek durumda olduğuna işaret ederek, "Zincir marketlerde kırtasiye ürünlerinin satılması devam ettikçe her okul açılışında 'aldığımız mallar elimizde kalacak' kaygısıyla yaşıyoruz. Zincir marketlerin satış yapacağı ürünlere sınırlama getirilmesi zorunluluk haline geldi. Kırtasiye ürünlerinin kesinlikle marketlerden çıkarılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

"Perakende yasası"nın ivedilikle çıkarılmasını talep eden Küçükarzuman, kırtasiye ürünlerinde KDV'nin sıfırlanmasını istedi.

Kaynak: AA / Ekonomi

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