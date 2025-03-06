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Ankara, ITB Berlin Fuarı'nda Turizm Potansiyelini Tanıttı

Ankara, ITB Berlin Fuarı'nda Turizm Potansiyelini Tanıttı
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Ankara Ticaret Odası, Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'na katılarak, Ankara'nın turizm ve sağlık turizmi potansiyelini tanıttı. ATO Başkanı Gürsel Baran, fuarın tanıtım açısından önemine değinerek, Ankara'nın turizm gelirine katkı sağlamak için çalışmalarını sürdürdüklerini açıkladı.

Ankara Ticaret Odası (ATO), dünya turizm sektörünün önde gelen fuarlarından Berlin Uluslararası Turizm Borsası Fuarı'nda (ITB Berlin) stant açarak, Ankara'nın turizm potansiyelini tanıttı.

ATO, bu yıl 4-6 Mart tarihleri arasında dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen ITB Berlin Fuarı'na yaklaşık 50 metrekarelik stantla katılarak, 'Kongre ve Ziyaretçi Bürosu' markası altında Ankara'nın turizm potansiyelini, 'Health Ankara' markası altında ise sağlık turizmi potansiyelini tanıttı. Ankara Ticaret Odası'nın üyelerinin yurt dışı pazarlara açılmasına yönelik yürüttüğü faaliyetlerin 'Anadolu'nun Dünyaya Açılan Kapısı' sloganı ve logosuyla ifade edildiği stantta, sağlık turizmi alanında faaliyet gösteren ATO üyesi şirketlerin dijital katalogları da ziyaretçilerle paylaşıldı.

ATO Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Ahmet Akça ve Doç. Dr. Ömer Çağlar Yılmaz ile dünyanın önde gelen otel, seyahat acenteleri, tur operatörleri, sistem sağlayıcıları, havayolları, araç kiralama şirketlerinin yer aldığı ITB Berlin Fuarı'na katılarak, Ankara'nın tarihi ve kültürel değerleri ile sağlık turizmi potansiyelini tanıtım çalışmalarına yerinde destek verdi. Fuarda yoğun ilgi gören ATO standında Ankara'nın sahip olduğu tarihi ve kültürel birikimi yansıtan üç boyutlu görsel çalışma ile Ankara'nın UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne giren Gordion Antik Kenti görsellerine de yer verildi. Stantta ayrıca sanatçı Veysel Çeliktepe kum sanatı performansı sergiledi.

Başkent'in turizm potansiyeli dünya vitrininde

Fuara ilişkin değerlendirmelerde bulunan ATO Başkanı Gürsel Baran, ITB Berlin Fuarı'nın tanıtım açısından güçlü bir mecra olduğunu belirterek, "Ankara Ticaret Odası olarak dünya turizm sektörünün buluşma noktası olan ITB Berlin'de stant açarak, Başkentimizin turizm potansiyelini dünya vitrinine çıkardık. Ankara, Anadolu'nun kalbinde keşfedilmeyi bekleyen bir hazine. Bu hazineyi dünyaya tanıtmak, turizm gelirine çevirerek Başkentimiz ve ülkemiz ekonomisine katkıya dönüştürmek de bizim görevimiz. Turizm, farklı türleriyle sürekli büyüyen, gelişen, net döviz girişiyle ülke ekonomisine katkı sağlayan, beraberinde ilişkili onlarca sektörü de geliştirip, büyüten gözbebeği bir sektör. Ankara Ticaret Odası olarak Başkentimizin tarihi, kültürel değerleri ile termal ve sağlık turizminden kongre turizmine, alışveriş turizminden gastronomi turizmine sahip olduğu potansiyeli tanıtım seferberliği içindeyiz. Sektörün önde gelen temsilcilerini, profesyonellerini ağırlayan ITB Berlin Fuarı, tanıtım çalışmalarımız açısından güçlü bir mecra oldu" diye konuştu.

Baran, ATO olarak Türkiye'nin 2028 yılı için koyduğu 100 milyar dolar turizm geliri hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti. ATO Başkanı Gürsel Baran ve beraberindeki heyet, aralarında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın açtığı Türkiye Ulusal Standı da olmak üzere fuarda açılan stantları ziyaret etti. - ANKARA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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