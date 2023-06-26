Ankara Halk Ekmek Fabrikası ürün yelpazesine 4 yeni çeşit ekmeği dahil etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine 4 çeşit ekmeği daha dahil etti. 750 gramlık ekşi mayalı taş fırın ve 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketler'de satılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek Fabrikası, ürün yelpazesine 4 çeşit ekmeği daha dahil etti. 750 gramlık ekşi mayalı taş fırın ve 400 gramlık ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketler'de satılacak.

Başkentlilerin sağlıklı, hijyenik ve uygun fiyatla gıdaya ulaşması amacıyla hizmet veren ABB Halk Ekmek Fabrikası, raflarına yeni ürünler eklemeye devam ediyor.

Ankara Halk Ekmek Fabrikası'nın yeni ürünleri; ekşi mayalı taş fırın ve ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak hamburger ve sandviç ekmekleri Başkent Marketler'de vatandaşlarla buluşmaya başladı.

EKMEK ÇEŞİDİ 21'E YÜKSELDİ

25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretilen taş fırın ve tam buğday unlu köy ekmekleri ile ambalajlı olarak raflarda yerini alacak olan hamburger ve sandviç ekmekleriyle birlikte Halk Ekmek tarafından üretilen ekmek çeşidi 17'den 21'e yükselmiş oldu.

"ANKARALILAR İÇİN HİÇ DURMADAN ÇALIŞIYORUZ"

Satışa sunulan yeni ekmeklerle ilgili bilgi veren Halk Ekmek Fabrikası Üretim Müdürü Şengül Mutlu, "Ankaralılar için en iyisini üretiyoruz' sloganı ile hiç durmadan çalışıyoruz. Ürün yelpazemize fabrikamızda ilk kez üretilen ve vatandaşlarımızın çok beğeneceğini düşündüğümüz ekşi mayalı taş fırın ekmeği, ekşi mayalı tam buğday unlu köy ekmeği ve hamburger ile sandviç ekmeğini ekledik" dedi.

Yeni ekmeklerin 25 yıllık geleneksel ekşi mayadan üretildiğini kaydeden Mutlu, şöyle devam etti:

"Artizan ekmek ustalarımızın el emeği ile özenle hazırladıkları ekşi mayalı ekmeklerimiz soğuk fermantasyon tekniği kullanılarak üretiliyor. Geleneksel yöntemlerle hazırlanan ekmeklerimiz taş tabanlı fırınlarda pişiriliyor. Yeni ekmek çeşitlerimizi ilk aşamada Başkent Marketlerde satışa sunduk. İlerleyen süreçte ekşi mayalı yeni ekmeklerimiz fabrika satış mağazalarında ve siparişe dayalı halk ekmek satış büfelerinde de yerini alacak.25 yıllık geleneksel ekşi mayadan ürettiğimiz taş fırın ve tam buğday unlu köy ekmeği ile hamburger ve sandviç ekmeğimize değerli müşterilerimizden çok talep geleceğini öngörüyoruz. 2022 yılında ilk kez ürettiğimiz ekşi mayalı; çavdar yulaflı, siyez unlu, zeytinli kekikli ve Akdeniz ekmekleri de kısa sürede büyük beğeni kazanmıştı."