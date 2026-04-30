Ankara Esenboğa'dan Budapeşte'ye direkt uçuşlar başladı

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye düzenlenen uçuşlar başladı. Wizz Air, iki başkent arasında haftanın üç günü karşılıklı direkt sefer gerçekleştirecek.

TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı'nda Wizz Air'in Budapeşte'den Ankara'ya düzenlediği ilk uçuş törenle karşılandı. Dün (29 Nisan) A321neo tipi uçakla gerçekleştirilen ilk seferle Ankara'ya gelen yolcular terminalde çiçeklerle karşılandı. Törene, Ankara Esenboğa Havalimanı Mülki İdare Amiri Cem Afşin Akbay, Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis, Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Esenboğa Havalimanı Başmüdürü Yücel Karadavut, TAV Ankara Genel Müdür Yardımcısı Alp Karayalçın ve davetliler katıldı.

Ankara Esenboğa Havalimanı Genel Müdürü Nuray Demirer, "Wizz Air'in Ankara-Budapeşte hattını Ankara Esenboğa Havalimanı'nda ağırlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Bu yeni direkt hattın, Ankara'nın uluslararası bağlantılarını güçlendirirken, Türkiye ile Macaristan arasındaki uzun yıllara dayanan turizm, ticaret ve kültürel ilişkilere daha da katkı sağlayacağına inanıyoruz. TAV Havalimanları olarak, havayolu iş ortaklarımızla birlikte yolcularımıza daha geniş bir uçuş ağı ve kesintisiz bir seyahat deneyimi sunmak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Wizz Air Rota Planlama Yetkilisi Andrs Szab ise, "Bu yaz sezonuna şimdiye kadarki en kapsamlı uçuş ağımızla başlıyoruz ve eklediğimiz 15 yeni destinasyon arasında Ankara bizim için en önemli noktalardan biri. Ankara-Budapeşte hattının açılması, Wizz Air'in Türkiye'deki ağının gelişimi açısından önemli bir kilometre taşı. Bu hat, iki ülke arasında turizm, iş ilişkileri ve kültürel etkileşim açısından yeni fırsatlar oluşturacak" ifadelerini kullandı.

Bu yeni hatla birlikte Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan yurt dışında 28 ülkede 42 şehir, yurt içinde ise 35 destinasyona direkt uçuş bulunuyor. 16 havayoluna hizmet veren havalimanı, 2025 yılında 13 milyon 987 bin 298 yolcuya hizmet verdi. 2026 yılının ilk üç ayında ise geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 13 büyüyerek 3 milyon 390 bin 245 yolcuya ulaştı.

TAV Havalimanları hakkında

Havalimanı finansmanı, geliştirme ve işletmeciliğinde küresel bir marka olan TAV Havalimanları, 2025'te 113 milyon yolcuya hizmet verdi. Şirket Türkiye, K. Makedonya, Gürcistan, Kazakistan, Tunus, Letonya, Suudi Arabistan ve Hırvatistan'da toplam 15 havalimanında faaliyet gösteriyor. TAV Havalimanları, iştirakleriyle gümrüksüz mağazacılık, yiyecek-içecek, yer hizmetleri, bilişim, özel güvenlik ve ticari işler olmak üzere havalimanı operasyonun her adımında entegre hizmet sunuyor. Şirket hisseleri Borsa İstanbul'da işlem görüyor ve BIST Sürdürülebilirlik Endeksi'nde yer alıyor. TAV Havalimanları 2050'de net sıfır emisyon hedefiyle hareket ediyor. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı