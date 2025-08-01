Ankara'dan Uluslararası Direkt Uçuşların Artırılması Talebi

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, başkentin tamamlayıcı uçuş "hub"ı olarak değerlendirilmesini ve direkt uçuş sayısının artırılmasını talep etti.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Ardıç, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ev sahipliğinde AJet Genel Müdürü Kerem Sarp'ın katılımıyla Birlikte düzenlenen toplantıya katıldı.

Toplantı, Ankara'nın hava ulaşım ağını güçlendirmek amacıyla gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Orta Anadolu'nun merkezinde yer alan Ankara'nın, Konya, Eskişehir, Aksaray, Çankırı, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Nevşehir, Niğde, Sivas, Çorum, Yozgat'ın yurt dışına açılan kapısı konumunda bulunduğu tespiti yapıldı.

Başkentten uluslararası direkt uçuşların artırılmasının, bu kentlerin de yurt dışıyla bağlantılarını güçlendirmesine imkan vereceği belirtildi.

Ardıç da bu adımın başkent ve Türkiye ekonomisine sağlayacağı katkıları anlattı.

"Ülkemizin ekonomik ve diplomatik gücünü artırır"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ardıç, Ankara'nın, en az uluslararası direkt uçuş gerçekleştirilen başkentlerden olmasının, şehrin ekonomik potansiyelini tam olarak kullanabilmesinin önünde engel olduğunu bildirdi. Ardıç, "Başkentimiz, sanayisi, teknolojik altyapısı, akademik potansiyeli ve savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde güçlü üretim altyapısıyla ülkemizin kalkınmasında çok önemli rol üstlenmektedir. Bu güçlü yapının uluslararası düzeyde daha etkin temsil edilebilmesi ve iş dünyamızın küresel ölçekte rekabet gücünün artırılabilmesi için ulaşım altyapımızın da aynı ölçüde gelişmiş olması büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Türkiye'nin en çok ihracat yapan 4'üncü şehri olduğuna dikkati çeken Ardıç, bu ilin ihracatında ilk 10 ülke arasında yer alan ABD, Çin, Bulgaristan, İtalya, Çekya ve Pakistan'a direkt uçuş bulunmadığı bilgisini verdi.

Ardıç, Ankara'dan uluslararası direkt uçuşların artırılmasının, yalnızca sanayici için değil, Türkiye'nin küresel ölçekteki görünürlüğü ve etkinliği açısından da kritik ihtiyaç olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara'nın bir tamamlayıcı uçuş 'hub'ı olarak değerlendirilmesi ve direkt uçuş sayısının artırılması yönündeki taleplerimizi bir kez daha yineliyor, bu konuda tüm paydaşların işbirliği içinde hareket etmesini temenni ediyorum. Savunma sanayisi başta olmak üzere birçok sektörde güçlü üretim altyapısına, AR-GE ve inovasyon kapasitesine, köklü üniversitelere sahip olan, Anadolu'nun tam kalbinde yer alan ve diplomasinin merkezi konumundaki Ankara'nın hava ulaşımına yapılacak her yatırım, sadece başkentimizin değil, ülkemizin ekonomik ve diplomatik gücünü artıracaktır."