Orman Genel Müdürlüğü, bugüne kadar Ankara'da 320 okulun bahçesine fidan dikti

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, bugüne kadar Ankara'da 320 okulun bahçesine fidan diktiklerini belirterek, "Ankara'da 796 okulumuzun tamamını fidanlarla buluşturacağız." dedi.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında imzalanan "Köklerden Geleceğe Nefes İşbirliği Protokolü" kapsamında Ankara'daki okullarda başlatılan ağaçlandırma etkinliğinin tanıtımı, Gümüşdere Sosyal Bilimler Lisesi'nde yapıldı.

Söz konusu protokolle, Orman Genel Müdürlüğünün teknik desteğiyle, öğrencilerde orman ve ekosistem bilincinin geliştirilmesi, okulların doğayla temas eden öğrenme alanlarına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Etkinlikte konuşan Karacabey, Türkiye'nin başarılı ağaçlandırma çalışmalarıyla dünyada orman varlığını artıran nadir ülkelerden biri olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin, orman varlığını en fazla artıran ülkeler sıralamasında dünyada 4'üncü, Avrupa'da ilk sırada yer aldığını aktardı.

Sadece ormanlara değil, her yere fidan dikmek istediklerini, bu kapsamda her yıl 500 milyon fidanı toprakla buluşturduklarını anlatan Karacabey, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fidanları toprakla buluşturmaya sizlerle devam edeceğiz. Şu ana kadar Ankara'da 320 okulun bahçesine fidan diktik. Ankara'da 796 okulumuzun tamamını fidanlarla buluşturacağız. Fidanlarımız çocuklarla, çocuklarımız fidanlarla büyüsün istiyoruz. Orman Genel Müdürlüğü olarak söz veriyoruz, ne kadar fidan isterseniz o kadar fidanı dikeceğiz. Şu ana kadar Türkiye'de 4 ilde aktif olarak devam eden orman okullarımız var. İnşallah Ankara'da da önümüzdeki yıl orman okulu açmış olacağız. Orada çocuklarımız tohumun ne olduğunu, fidanın nasıl yetiştirildiğini, nasıl dikildiğini, ormanda ağaçlardan başka neler olduğunu da öğrenmiş olacak."

"Her çocuğun kendi adını vereceği ağaç olsun istiyoruz"

Etkinliğe katılan Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürü Ömür Fatih Karakullukçu da söz konusu protokolün Türkiye'ye örnek olacak bir çalışma olduğunu belirterek, Ankara'da ağaçsız hiçbir okulun kalmamasını arzu ettiklerini söyledi.

Bugün bunun başlangıcını yaptıklarını ve uygulamanın, sezon sonuna kadar Ankara'daki okulların hepsine sari olmasını istediklerini bildiren Karakullukçu, "Orman Genel Müdürlüğümüz, nereye ağaç dikmek istersek fidan verecek. Gerek okulunuz çevresine, gerekse doğada bulabildiğiniz herhangi bir yere fidan dikmek istediğiniz zaman elimizden geleni yapacağız. Okula başlarken her çocuğumuzun kendi adını vereceği bir ağacın olmasını istiyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Karacabey, etkinlik alanında öğrencilerle sohbet etti ve fidan dikim etkinliğine katıldı.