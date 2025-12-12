Haberler

Ankara'da toplu ulaşıma yüzde 35 zam

Güncelleme:
Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yolcu taşıma ücret tarifesine yüzde 35 oranında zam yapma kararı aldı. Zamla birlikte tam bilet ücreti 26 liradan 35 liraya yükseldi.

  • Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yaptı.
  • Tam bilet ücreti 26 liradan 35 liraya yükseltildi.
  • Zam kararı, AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alındı.

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Meclisi'nde alınan kararla yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

TOPLU ULAŞIMA YÜZDE 35 ZAM

Belediye Meclis Konferans Salonu'nda, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapılan aralık ayı üçüncü birleşiminde, önceki toplantının tutanak özeti oylatılarak, gündem maddeleri okundu.

Toplantıda, 13. gündem maddesi olan "Yolcu taşıma ücret tarifesinin belirlenmesine ilişkin Hukuk ve Tarifeler Komisyonu Raporu" oylamaya sunuldu.

AK Parti ve BBP'nin karşı oylarına rağmen oy çokluğuyla alınan kararla, başkentte yolcu taşıma ücret tarifesine yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapıldı.

26 TL'LİK TAM BİLET, 35 TL'YE YÜKSELDİ

Zamla birlikte 26 lira olan tam bilet ücreti, 35 liraya yükseltildi.

ABB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, söz konusu zamma ilişkin, "ABB bünyesinde bulunan EGO otobüslerinin tarifelerinin 2026 yılı için 26 liradan 35 liraya çıkarılmasını içeren bir karar. Geçtiğimiz ay ABB Başkanı, Ankara'da ulaşımı ücretsiz yapacağını beyan ederken, bir ay sonra böyle bir kararın gelmesinin ne kadar mantığa aykırı bir durum olduğunu anlamak adına burada söz aldım. Bundan dolayı da Sayın Belediye Başkanını bu vaadini gerçekleştirmek adına adım atmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yalçın, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın otobüs alımına ilişkin sözlerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"'Bin tane otobüs alacağım' dedi. Bin otobüs alınmasına ilişkin Meclis'te ne karar alınması gerekiyorsa sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz bu kararın sonuna kadar destekçisi olacağız. Biz, Sayın Mansur Yavaş'ı vermiş olduğu sözü yerine getirmeye davet ediyoruz. Yapılan ulaşım zammına bu gerekçeyle onay vermediğimizi belirtmek istiyoruz."

Yorumlar (13)

Haber YorumlarıAlkan Karaoglu:

Allah belanızı versin, bitirdiniz milleti, hani bedava yapacaktın, hepsi aynı bunların, yalan dolan hile

Yorum Beğen43
Yorum Beğenme29
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMetehan Kaloğlu:

ahahahaha beter olun

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme24
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKartal Bey:

Bu enflasyonla iğneden ipliğe zam geldi zaten beter olduk mazot,benzin arttıkça ulaşımada zam geliyor sen bu ülkede yaşamıyorsun herhalde

yanıt13
yanıt8
Haber Yorumlarıbaran kurt:

Kart trol o zaman seçimden önce Allah'ın suyu paraylami olur demiyecekti ulaşım ucuzlucak demiyecekti ????????

yanıt2
yanıt0
Haber Yorumlarıbaran kurt:

Kart trol zaman başkanin Allah'ın suyu paraylami olur demiyecekti ulaşım ucuzlucak demiyecekti size beyin lazım gemide kıvrımlı kardeşim

yanıt0
yanıt0
Haber YorumlarıEnver zincirkıran:

yapar namussuz parti

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme18
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSMMM:

HÜKÜMETİN DAYADIĞI ZAMLARIN YANINDA..

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla

