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Ankara'da Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi Kuruluyor

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DESMÜD Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, nitelikli iş gücü eğitimi için Ankara'da sektörün ilk 'Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi'ni kuracaklarını açıkladı. Merkezin, 10 yılda ihracat rakamını 3 milyar dolardan 8 milyar dolara çıkarma hedefi bulunuyor.

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, nitelikli iş gücü eğitimi için Ankara'da sektörün ilk "Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi"ni kurmaya karar verdiklerini belirterek, "Merkezimiz tamamlandığında, ilk 10 yılda ihracat rakamının 3 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz." dedi.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine, başkentte kurulacak "Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi"ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

DESMÜD üyelerinin tarımsal ve endüstriyel ham madde işlenmesinde kullanılan makineler ürettiği bilgisini veren Demirtaşoğlu, yaptıkları ihracatla Türkiye'nin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olduklarını söyledi.

Demirtaşoğlu, dernek olarak değirmencilik ve gıda teknolojisi alanında önemli başarılar kaydettiklerine dikkati çekerek, Türkiye'de imal edilen değirmen ve sektör makinelerinin yüzde 97'sinin ihraç edildiğini bildirdi. Geçen yıl itibarıyla 3 milyar doları aşan ihracat gerçekleştirdiklerini vurgulayan Demirtaşoğlu, bu tutarı sektörde istihdam edilen yaklaşık 300 bin kişiyle başardıklarını ifade etti. Sektördeki istihdamın yüzde 35'ini eğitimli mavi ve beyaz yakalıların, yüzde 65'ini ise alaylı personelin oluşturduğunu dile getiren Demirtaşoğlu, lise ve üniversite mezunu sayısının sektörün personel açığını kapatmaya yetmediğini kaydetti.

Demirtaşoğlu, sektörde halen nitelikli iş gücü açığı bulunduğunu ve bu yıl 30 bin yeni personel istihdamı öngördüklerini belirterek, şöyle konuştu.

"DESMÜD olarak bu tabloya çözüm üretmek adına harekete geçtik. Türkiye'nin ihracat gücünü artıran ve toplamda 3 milyar 530 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirilen fabrikalarımızın sürdürülebilir şekilde faaliyet göstermesi için ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün eğitimi için Ankara'da, dünyada ve Türkiye'de ilk olacak 'Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi'ni kurmaya karar verdik. Ankara Büyükşehir Belediyesi ile protokol imzaladık. 25 yıllığına DESMÜD'e tahsis edilen arsaya, 5 milyon dolar bütçeyle 3 yılda adeta bir eğitim, üretim ve test merkezi inşa etmek için kolları sıvadık."

"Merkez, sektörün istihdam ve ihracat hedeflerinde rol üstlenecek"

Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezinin Ankara'nın Sincan ilçesinde 2-3 ay içinde temelinin atılacağını ve 4,5 dönümlük araziye kurulacağını belirten Demirtaşoğlu, yeni nesil un, ekmek, makarna, bisküvi ve çikolata üretim hatlarıyla donatılacak alanda beceri merkezleri, AR-GE ve kalite kontrol laboratuvarları, konferans ve seminer salonları, eğitim derslikleri, idari ofisler, depolar, otel ve konaklama alanları yer alacağını bildirdi.

Demirtaşoğlu, değirmencilik alanında çalışan yıllık en az 500 personele, alanında uzman profesör ve doçentlerden uluslararası standartlarda Türkçe ve İngilizce eğitimler sunulacağı, Afrika, Türk cumhuriyetleri, Latin Amerika, Orta Doğu ve diğer ülkelerden gelen kursiyerlerle de uluslararası işbirliklerinin güçlendirilerek kültürel etkileşimin artırılacağını söyledi.

Merkezin verimliliğin artmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Demirtaşoğlu, şunları kaydetti:

"Burada verilecek eğitimler, sektördeki kalite standartlarını yükselterek, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünü artıracak ve ülke ekonomisine önemli katkılarda bulunacak. Dünyada ve Türkiye'de bu büyüklükte eşi olmayan merkezimiz tamamlandığında, 10 yılda ihracat rakamının 3 milyar dolardan 8 milyar dolar seviyesine ulaşmasını hedefliyoruz. Sektörün istihdam ve ihracat hedeflerini karşılamada önemli bir rol üstlenecek merkezin, bu alanda yenilikçi teknolojilerin benimsenmesine katkı sağlayıp nitelikli eğitimler sunarak uluslararası alanda ses getireceğini düşünüyoruz. DESMÜD olarak Tahıl ve Tahıl Ürünleri İnovasyon Merkezi'nin sektöre yeni ufuklar açmasını ve küresel işbirliklerini güçlendirmesini amaçlıyoruz. Böylece sektörde verimliliği artırarak, milli gelire doğrudan pozitif etki sağlamayı ümit ediyoruz."

Demirtaşoğlu, merkezle dünyadaki önemli bir ihtiyacın Türkiye tarafından karşılanacağını, bu sayede Türkiye'nin değirmencilik ve gıda teknolojisi alanında dünya liderliğini pekiştireceğini ve küresel çapta bir öncü haline geleceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Mehtap Yılmaz Özdemir - Ekonomi
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