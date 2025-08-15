Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor. Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul'da ise zam oranının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.
Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara'da okul servisi esnafı zam taleplerini kamuoyuna duyurmuştu. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 oranında artış talep edilmişti.
İLK ZAM HABERİ ANKARA'DAN GELDİ
Yapılan görüşmelerin ardından Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da ise zam oranına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.
Zam oranına göre;
- En kısa mesafe (0-3 km): 21 bin TL
- En uzun mesafe (10-15km): 32 bin TL