Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam
Güncelleme:
Yeni eğitim öğretim yılı, 8 Eylül Pazartesi itibarıyla başlıyor. Okulların açılmasına günler kala Ankara'da okul servislerine yüzde 30 zam yapıldı. İstanbul'da ise zam oranının önümüzdeki günlerde belli olması bekleniyor.

Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi İstanbul ve Ankara'da okul servisi esnafı zam taleplerini kamuoyuna duyurmuştu. Ankara'da yüzde 50, İstanbul'da ise yüzde 35 oranında artış talep edilmişti.

İLK ZAM HABERİ ANKARA'DAN GELDİ

Yapılan görüşmelerin ardından Ankara'da okul servis ücretlerine yüzde 30 zam yapılması kararlaştırıldı. İstanbul'da ise zam oranına ilişkin kararın önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.

Zam oranına göre;

  • En kısa mesafe (0-3 km): 21 bin TL
  • En uzun mesafe (10-15km): 32 bin TL
Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
Napoli, Türk yıldız Özder Özcan'ı transfer etti

Napoli, Türk yıldızı transfer etti! Hem de 1. Lig'den
Yorumlar (22)

Haber YorumlarıErcan Sönmez:

memurlara %15, her şeye iki katı zam.

Yorum Beğen100
Yorum Beğenme16
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

People that live off of the goverments money .. are people that do not know how to live without the government.

yanıt2
yanıt12
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

I take NOTHING from the government. I only had 1 tooth extracted for free by using my SGK green card.

yanıt2
yanıt9
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

bence memura %30 ve ek olarak 8 bin verilmesi lazım. hayat şartları çok aşırı pahalı millet ailesiyle dışarıda bir yemek yiyemiyor.. kiralar 20 bin artık.. yangın yeri her yer.

Yorum Beğen55
Yorum Beğenme30
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Goverment gives me NOTHING and I do not want anything. I live off of GARBAGE of the human kind. I live in a human forest. The forest of humans.

yanıt3
yanıt6
Haber YorumlarıYasin Pala:

Memurlar kupa bardak suluk ile resmi kurumlarda çay ocaklarında gezmeye devam etsinler

Yorum Beğen24
Yorum Beğenme15
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarımardinli yiğit:

az gezseydin de okusaydin, insanlar atanabilmek için sabahlara kadar ders çalışıyorlar, senin gibiler de sağ da solda dedikodu peşinde... aç kalmaya mahkumsun

yanıt8
yanıt8
Haber YorumlarıAlkol yasaklanmalidir:

Erdoğan dua etsin karşısındaki Chp din karşıtı bir parti yoksa bu fiyatlarla barajı bile geçemezdi millet mecburiyetten oy veriyor . bu rezillik boyle basibosluk bu ikide bir zam dünyanın hiçbir ülkesinde yok bu yüzden ülkede bela bitmiyor bu yüzden tüm suç örgütleri elebaslari hep turkiyede yakalanıyor çünkü devlet otoritesi sıfır hükumet oturmuş seyirci herseye yerel seçimde halk uyardı ama uyarı fayda vermiyor illa kaybedecek ondan sonra anlayacak ama atı alan Üsküdarı geçmiş olacak

Yorum Beğen19
Yorum Beğenme12
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Amannnn siz de. Ne olmuş yani enflasyonun 1/ 3 ü zam yapmışlar.

Yorum Beğen21
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıBen Türkçe Bilmemek:

Amannnn = Song ?

yanıt1
yanıt4
Tüm 22 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
