Ankara'da iptal edilen simit zammı geri geliyor! 15 liradan değil 12,5 liradan satılacak

Ankara'da simit fiyatlarına yapılması gündemde olan zam vatandaşların kafasını karıştırdı. Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla 15 TL'ye yükseltilen simit fiyatlarına ilişkin zam kararını iptal ettiklerini belirterek simidin 10 TL'den satılmaya devam edileceğini belirtmişti. Ancak konuyla ilgili yeni bir açıklama yapan Delibaş, "Ticaret Bakanlığı'nın talimatı ile zammı geri aldık. Haftaya 12,5 TL yapacağız ve 31 Mart seçimleri sonrası da ayarlama olacak" dedi.

DELİBAŞ "10 LİRADAN SATMAYA DEVAM EDECEĞİZ" DEMİŞTİ

Ankara'da simit fiyatlarının 10 liradan 15 liraya çıkarılması büyük tepki çekmiş ve Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla zam kararının iptal edildiğini duyurmuştu. Delibaş, "Ankara simidinin satışı 10 liradan devam edecek. Gücümüz yettiğince de 10 liradan satmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bazı açıklamalarının yanlış anlaşıldığının altını çizen Delibaş, "Özellikle devlet büyüklerimizden özür diliyoruz. Üzdüğümüz halkımızdan özür diliyoruz" demişti.

Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş.

İPTAL EDİLEN SİMİT ZAMMI GERİ GELİYOR

Sözcü gazetesinden Saygı Öztürk'e yeni bir açıklamada bulunan Delibaş, "Zammı geri aldığımızı halkımızdan özür dileyerek açıkladım. Özür dilememin sebebi şudur: Biz maliyet hesabı çıkardık, bunun onayını aldık ama bize talimat geldiği için halkımızdan, esnafımızdan özür diledik. Bu konuda bize dönük hayli eleştiriler oldu. Şu anda maliyetin altında simit satmak zorunda kaldık.

"SEÇİMDEN SONRA DA ZAM YAPMAK ZORUNDA KALACAĞIZ"

Önümüzdeki hafta fiyatlarımızı artırmak zorunda kalıyoruz. 12 lira 50 kuruş şeklinde… Yönetim olarak karar alıp bunu onay için valiliğe göndereceğiz. Simit zammının seçimden sonra da yapmak zorunda kalacağız. Fiyatlar yerinde dursa biz niçin zam yapalım? Seçim sonrası her şeye zam beklentisi var. Biz de istemeye istemeye zam yapmak durumunda kalırız" ifadelerini kullandı.