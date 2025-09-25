Ankara'da Franchise Expo-Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı Başladı

Ankara'da ilki düzenlenen Franchise Expo-Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı başladı.

Franchise Expo-Bayilik ve İş Ortaklığı Fuarı, Altınpark Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. 18 farklı ülkeden ziyaretçilerin katılacağı fuar, yerel firmalara yurt dışına açılma imkanı sunuyor. Fuar, yeni bayilikler oluşturmak isteyen birçok yeni markayı da yurt içi ve yurt dışı ziyaretçiyle buluşturuyor.

Organizasyon sorumlusu Tevfik Çayır, fuarın Anadolu'nun en büyük franchising fuarı olduğunu belirterek, Ankara'da ilk kez düzenlediklerini söyledi. Amaçlarının iş birliğini artırmak olduğuna dikkati çeken Çayır, "Amacımız yerli markalarımızın yurt dışına açılmalarını sağlamak. Aynı zamanda Anadolu'ya açılım kapısı olarak gördüğümüz Franchising Expo, Anadolu'da çok sayıda bayilik almak isteyen firmalar ile bayilik verecek olan firmaları bir araya getirip, iş birliğini sağlamak" dedi.

Fuara 62 firmanın katıldığını aktaran Çayır, gıdadan kozmetiğe kadar farklı sektörden bayilerin olduğunu ifade etti. Gelen ziyaretçilere önerilerde bulunan Çayır, "İyi analiz yapmalarını isteyeceğim. Firmaları tek tek gezerek hangi bayilikleri ne ölçüde alabileceği, bayilik şartlarının ne olabileceği hususunda, hangi firmada destek olabileceği hususunda firmalarla görüşerek, iyi analiz yaparak bu şekilde görüşme yapabilirler" şeklinde konuştu.

"Ankara'da bunun başlangıcının olmuş olması güzel"

Ziyaretçilerden Seçil Büke, "Böyle bir organizasyon gerçekten ilgimi çekti. Çok değişik ve farklı markalar, farklı alanları bir arada görmüş olmak ve Ankara'da bunun başlangıcının olmuş olması güzel" ifadelerini kullandı.

Büke, kendisinin kozmetik sektörüyle ilgilendiğini belirterek, "Şu anki çok popüler olan kahve ve yiyecek gıda sektörü çok ön planda görünüyor. Ama diğer alanların da olmuş olması güzel. İnşallah bir dahaki sefere güzellik ve kozmetiğin de bu alanın içerisinde olmasını ümit ediyorum. Türkiye için çok güzel bir katkısı oluyor. Türkiye'nin isminin duyurulması, markaların yurt dışına açılması güzel, artı katacaktır" dedi.

"Global markaların yerli ve milli bir marka olarak üstüne çıkmaya çalışıyoruz"

Yerli bir markanın sahibi olan İsmail Erol, herkesin kendi işini yapmasıyla alakalı avantaj sağladıklarını anlatarak, "Fuar kapsamında bizim beklentilerimiz; biz yerli ve milli bir marka olduğumuz için tüm global markaların yerli ve milli bir marka olarak üstüne çıkmaya çalışıyoruz, şubeleşmeye çalışıyoruz. Yaklaşık şu anda 15-20 şubemiz var. Bunu yıl içinde daha yüksek seviyelere getirip, kazancımızı paydaşlarımızla paylaşmak istiyoruz" diye konuştu.

Fuar, 25-28 Eylül tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor. - ANKARA