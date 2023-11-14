Ankara Büyükşehir Belediyesi Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı İhalesi İlan Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistem Hattı yapım ihalesi için ilan yayınladı. İhaleye 11 firma başvurdu ve 9 firma ön yeterlilik şartlarını sağladığı için davet edildi. İhale sonucunun Ocak 2024'te açıklanması ve sözleşmenin martta imzalanması hedefleniyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) "Dikimevi-Natoyolu (Mamak) Raylı Sistem Hattı Yapım İşi" için ön yeterlilik başvurularının ardından ikinci aşama olan yapım ihalesi için ilana çıktı.

ABB'den yapılan açıklamaya göre, proje için Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ve Fransız Kalkınma Ajansı (AFD) ile kredi sözleşmesi imzalayan Büyükşehir Belediyesi, projede ön yeterlilik ihalesinden sonra ikinci aşamaya geçti.

Bu kapsamda ihale için 9 Kasım'da ilana çıkılırken, başvuran 11 firma arasından ön yeterlilik şartlarını sağlayan 9 firma ihaleye davet edildi. İhalenin, Ocak 2024 sonunda sonuçlanması, sözleşmenin de martta imzalanması hedefleniyor.

EBRD'nin kurallarına göre yürütülen ihaleye, ön yeterlilik şartlarını sağlayarak davet edilen firmalar şöyle:

"Cengiz İnşaat, Kalyon İnşaat, Kolin İnşaat, Makyol, Yapı Merkezi, Gülermak, Rönesans, Aga - Özgün Ortaklığı ve Dillingham İnşaat."

ABB Başkanı Mansur Yavaş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, diğer metro hatlarının proje çalışmalarına da hız kesmeden devam ettiklerini belirterek, ihale sürecinin "https://s.ankara.bel.tr/files/2023/11/14/cbd5cf088878104c9f4313106d5319d9.jpg" internet adresinden takip edilebileceğini bildirdi.