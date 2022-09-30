Ankara Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına 27 bin TL promosyon verilecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden de bir promosyon açıklaması geldi. Belediye'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, personele 27 bin TL promosyon verileceği duyuruldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB ve iştirak şirketlerinde çalışanlarına 27 bin lira maaş promosyonu ödemesi yapılacağını duyurdu. İmamoğlu'nun açıklamasının ardından benzer bir hamle de Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkanı Mansur Yavaş'tan geldi.

ABB'DEN DE 27 BİN TL PROMOSYON ÖDEMESİ

ABB'de İBB gibi çalışanlarına 27 bin TL promosyon vereceklerini duyurdu. ABB'den yapılan açıklamada, "Mesai arkadaşlarımızın promosyon imkânlarından en iyi şekilde yararlanabilmesi için sendika temsilcilerinin de katılımıyla gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda maaş promosyonu 27 bin TL olarak belirlenmiş olup bu tutar tek seferde hesaplara yatırılacaktır. Hayırlı olsun." denildi.

EGM'DE 27 BİN TL OLARAK AÇIKLAMIŞTI

Emniyet Genel Müdürlüğü de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla polislere 27 bin TL promosyon ödemesi yapılacağını duyurmuştu. EGM maaş promosyonu görüşmeleri hakkında yaptığı açıklamada, "Yapılan görüşmeler neticesinde protokol revize edilmiştir. Yeni promosyon protokolünün süresi 3 yıl olarak belirlenmiş ve tek seferde, peşin ve eşit olarak hiçbir kesinti yapılmaksızın her personele 27 bin TL ödenmesi karara bağlanmıştır. Yeni protokol 1 Kasım 2022 tarihinde yürürlüğe girecektir" denilmişti.