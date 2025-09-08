Anfaş Fresh Antalya Fuarı, Uluslararası Katılımcıları Ağırlayacak

Tarım ve gıda sektörünün önemli buluşmalarından Anfaş Fresh Antalya, 18-20 Eylül'de ANFAŞ Fuar Merkezi'nde düzenlenecek. 50'den fazla ülkeden alım heyeti ve 200'ün üzerinde katılımcı fuara katılacak.

Türkiye'nin tarım ve gıda sektöründeki önemli buluşmalarından biri olan Anfaş Fresh Antalya, 18-20 Eylül tarihleri arasında ANFAŞ Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Fuar, sebze-meyve, arıcılık, ambalaj, lojistik, depolama ve taze ürün teknolojileri alanlarında sektör profesyonellerini bir araya getirecek.

Uluslararası katılım dikkat çekiyor

Bu yıl 50'den fazla ülkeden alım heyetinin yer alacağı fuara, 200'ün üzerinde katılımcı firma katılacak. Orta Doğu, Rusya, Balkanlar ve Avrupa'dan dört uluslararası acente ile yapılan iş birlikleri sayesinde 700'ün üzerinde profesyonel alıcı Antalya'ya davet edildi. Özellikle zincir marketler ve büyük toptancıların temsilcileri, fuar boyunca üretici ve ihracatçılarla birebir görüşmeler yaparak ticari fırsatları değerlendirecek.

Yurt dışından gelecek misafirler için ayrılan 480 otel odasının şimdiden tamamen dolması, etkinliğe gösterilen yoğun ilgiyi gözler önüne serdi.

Antalya'nın güçlü ev sahipliği

Antalya'nın coğrafi konumu, turizm altyapısı ve uluslararası bilinirliği, Anfaş Fresh Antalya için ideal bir ev sahipliği oluşturuyor. Etkinlik, yalnızca bölge üreticileri için değil, Türkiye'nin taze meyve-sebze sektörünü dünyaya tanıtmak için de önemli bir platform olacak. Tarım ve gıda ihracatının geleceğine dair tartışmaların yapılacağı fuar, aynı zamanda Antalya'nın ticari potansiyelini de vitrine çıkaracak.

2026 yılı için onay alındı

ANFAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, fuarın geleceğine dair umut verici açıklamalarda bulundu. Bıdı, "Fuarın 2026 yılı için de sürekliliğini sağlamak amacıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne (TOBB) başvuru yapılmış ve onaylanmıştır. Şimdiden takvimlerinizde Eylül 2026'yı işaretlemeyi unutmayın. Bu adım, Fresh Antalya'nın Antalya'da uzun yıllar boyunca sektöre hizmet vermeye devam edeceğinin güçlü bir göstergesidir" dedi.

Taze ürün teknolojilerinden lojistiğe, arıcılıktan ambalaj ve depolamaya kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan Anfaş Fresh Antalya'nın, hem yerel ekonomiyi canlandırması hem de uluslararası iş birliklerini artırması bekleniyor. Etkinlik, tarım ve gıda sektörünün nabzını tutarken katılımcılara yenilikçi çözümler ve networking fırsatları sunacak. - ANTALYA