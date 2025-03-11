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Anadoludakiler ile Amasya'nın yöresel değerleri güçleniyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler ile...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda hayata geçirilen Anadoludakiler Projesi kapsamında yürütülen 2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler ile Amasya'da "Amasya İli Yöresel Ürünler, Geleneksel Üretim ve Kadın Projesi" hayata geçiyor.

Amasya Valiliği tarafından hazırlanan projenin sözleşmesi 10 Mart'ta, Amasya Valisi Önder Bakan ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Genel Sekreteri Mehlika Dicle tarafından imzalandı. İmza törenine, Amasya Yatırım Destek Ofisi (YDO) Koordinatörü Dr. Mesut Kılıç da katıldı.

Coğrafi işaretli ürünler üretim ve satış merkezi oluşturulacak

Amasya Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası (TSO), Amasya İl Özel İdaresi, Amasya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ESOB), Amasya Olgunlaşma Enstitüsü ve 8 kadın kooperatifinin ortak olarak yer aldığı proje kapsamında, Amasya'ya özgü 24 coğrafi işaretli ürün için Ortak Üretim ve Satış Merkezi oluşturulacak. Amasya'daki kadın kooperatiflerinin üretim ve satış yapabilmesi için gerekli teşhir ve tanzim çalışmaları gerçekleştirilecek. Ayrıca Kadın Kooperatifleri Üst Kurulu kurulacak ve kadınlara yönelik eğitimler düzenlenecek. Bununla birlikte, yöresel ürünler, hediyelik eşyalar ve geleneksel Türk El Sanatları alanlarında meslek edindirme kursları açılarak kadınların ekonomik hayata aktif katılımı teşvik edilecek.

Toplam 5,4 milyon TL bütçeye sahip olan proje, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)-Anadoludakiler kapsamında yüzde 88 oranında desteklenerek OKA'dan 4.8 milyon TL hibe alacak. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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