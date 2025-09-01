Anadolu Üniversitesi, Çalışanlarına Rekor Maaş Promosyonu Sağladı

Anadolu Üniversitesi, 4 bin 333 çalışanın maaşını ödeyecek bankayı belirlemek için şeffaf şekilde yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 111 bin 500 TL promosyon veren QNB Finansbank Türkiye ile anlaşmaya varırken, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel bu rakamın Türkiye'de rekor olduğunu belirtti.

Anadolu Üniversitesi 4 bin 333 çalışanın maaşını ödeyecek bankayı belirlemek için Eskişehir'de şubesi olan 21 bankaya haber vermiş bu kurumlardan 8 banka üniversite yönetimi ile görüşmüştü. Şeffaf ilerletilen süreçte en yüksek teklifi veren 4 banka ile tekrar görüşen Anadolu Üniversitesi yönetimi kararını bugün basın toplantısında duyurdu. Çalışan başına 111 bin 500 TL promosyon vermeyi teklif eden QNB Finansbank Türkiye ile Anadolu Üniversitesi 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2028 tarihleri arasında sözleşme imzaladı. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel basın toplantısında, "Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en yüksek komisyon bedelini, en yüksek desteği Anadolu Üniversitesi çalışanları lehine aldığımızı duyurmak istiyorum" diyerek varılan anlaşmanın bir rekor niteli taşıdığını dile getirdi.

Konuyla alakalı konuşan ve rekor sözleşme sürecinin en şeffaf şekilde ilerletildiğine dikkat çeken Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel şöyle konuştu:

"Değerli basın mensupları, sevgili arkadaşlarım, siz değerli çalışma arkadaşlarımız, basın toplantımıza hoş geldiniz. Bugün burada Anadolu Üniversitesi ve QNB Finansbank Türkiye olarak çalışanlarımızın 1 Ocak 2026 maaşlarını ödeyecek bankaya girebilmek üzere yaptığımız ihalenin sonucunu paylaşmak üzere toplanmış bulunuyoruz. Biliyorsunuz, geçtiğimiz günlerde oldukça şeffaf bir süreç yürüterek bir promosyon ihalesi yaptık. 27 Ağustos tarihinde yaptığımız bu ihaleye Eskişehir'de şubesi bulunan sekiz banka katıldı. Biz Anadolu Üniversitesi olarak Eskişehir'de şubesi bulunan yirmi bir bankanın tamamını bu ihaleye davet ettik ve sekiz bankamız açık artırma biçiminde organize ettiğimiz bu promosyon ihalesine katılmış oldu. Açık artırma neticesinde en yüksek dört teklifi veren bankamızla tekrar görüşerek sayıyı biraz daha yükseltebilir miyiz diye görüştük. En yüksek tekliflerin güvenliği için Türkiye Halk Bankası'yla ve Yapı Kredi Bankası'yla tekrar görüştük. Amacımız burada çok açık ve şeffaf bir süreç yönetmiş olmamıza rağmen yine de çalışanlarımızın, Anadolu personelinin lehine daha da iyi bir şey yapabilir miyiz diye bir gayretimiz oldu. Neticede bu dört bankayla yaptığımız görüşmeler sonunda bugün Anadolu Üniversitesi'nin anlaşmaya, uzlaşmaya yaklaştığını ve bunu karara bağladığımızı ifade etmek üzere sizlerin karşısında yer alıyoruz. Şunu açık yüreklilikle ifade edeyim: Sürecin yürütülmesinde olabildiği kadar açık ve şeffaf bir süreç izledik. Zaten sizler de takip etmişsinizdir. İhale komisyonumuzda işçi ve memur sendikalarının temsilcileri de bulunuyordu ve onların huzurunda bütün işçi ve memurlarımızı temsil edecek şekilde ihale sürecini yönetmiş olduk. Bugün açık yüreklilikle şunu söylüyorum: Türkiye'de bugüne kadar yapılmış en yüksek komisyon bedelini, en yüksek desteği Anadolu Üniversitesi çalışanları lehine aldığımızı ve Anadolu Üniversitesi'nin de bunu çalışanlarına sunduğunu huzurunuzda ifade ediyorum. Ayrıca 1 Ocak 2026 tarihinden 31 Aralık 2028 tarihine kadarki bu üç yıllık sürede QNB Finansbank Türkiye'yle 4 bin 333 çalışanımızın maaş promosyonu her bir çalışanımıza 111 bin 500 lira katkı sunmuş olacak. Bu, bugüne kadarki Türkiye'de alınmış en yüksek promosyon bedelidir. Dolayısıyla çalışanlarımıza hayırlı olsun. Şu an burada Türkiye'ye özverileri ve destekleri için teşekkür ediyorum, hepimiz için, herkes için hayırlı olmasını diliyorum."

Taraflar sözleşmeleri basın mensupları önünde imzalayarak hatıra fotoğrafı çekindi. - ESKİŞEHİR