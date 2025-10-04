Anadolu Isuzu, Busworld Europe 2025 Fuarı'nda Elektrikli Araçlarını Tanıttı

Anadolu Isuzu, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Busworld Europe 2025 Fuarı'na farklı ulaşım ihtiyaçlarına yönelik geniş model seçenekleriyle katıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, fuarda Grand Toro XL ve Citiport 12 Class 2 modellerinin yanı sıra tamamen elektrikli Novociti Volt, NovoVolt ve Citivolt 12 araçlarını sergiledi.

Yeniden geliştirilen Grand Toro modelinin koltuk sayısı 41'e çıkarılırken, bagaj kapasitesi de artırıldı. Yeni özelliklerle donatılan Grand Toro XL, ilk kez fuarda tanıtıldı. Servis taşımacılığı, turizm ve havaalanı ulaşımı gibi kullanım alanlarına hitap eden araç, düşük emisyonlu motoru ve gelişmiş güvenlik sistemleriyle öne çıkıyor.

Fuarda yer alan bir diğer model Citiport 12 Class 2 ise yüksek yolcu kapasitesi ve geniş iç mekanı ile şehirlerarası ve banliyö taşımacılığına uygun olarak geliştirildi. Engelsiz erişim sunan model, Avrupa'da kentsel toplu taşımada da tercih ediliyor.

Yüzde 100 elektrikli araçlar sergilendi

Anadolu Isuzu'nun yüzde 100 elektrikli araç kategorisinde yer alan Novociti Volt (Nesil 2), fuarda yeni özellikleriyle tanıtıldı. Dar şehir sokakları ve orta yoğunluklu güzergahlar için geliştirilen araç, artırılmış konfor, gelişmiş enerji verimliliği ve yüksek performanslı şarj altyapısı sunuyor.

Tamamen elektrikli olarak tasarlanan Citivolt 12 ise sıfır emisyon hedefiyle üretilmiş 12 metrelik bir şehir otobüsü olarak öne çıkıyor. Alçak tabanlı yapısı ve engelsiz erişim özelliğiyle yoğun şehir trafiğinde erişilebilir ulaşım sağlıyor.

Elektrikli kategorideki bir diğer model olan NovoVolt ise orta boyutlu yapısıyla, belediyeler, özel otobüs işletmeleri, havaalanı transferleri ve kampüs içi ulaşım gibi alanlara yönelik sürdürülebilir bir seçenek sunuyor.

"AR-GE ve üretim uzmanlığımızla şu anda 45'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, şirketin uluslararası faaliyetlerini stratejik büyüme alanı olarak değerlendirdiklerini belirtti.

Arıkan, 42 yıldır devam eden büyüme yolculuğunda ürün çeşitliliğini artırarak global pazarlardaki konumlarını güçlendirdiklerini kaydederek, "Uluslararası düzeyde stratejik iş birliklerine büyük önem veriyoruz. AR-GE ve üretim uzmanlığımızla şu anda 45'ten fazla ülkeye ihracat yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Isuzu'nun yalnızca ürün ihraç eden bir şirket değil, aynı zamanda sürdürülebilir ortaklıklar geliştiren bir marka olduğunu vurgulayan Arıkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Uluslararası paydaşlarımızla kurduğumuz güçlü ortaklıklar, ürün ve hizmetlerimizin kalitesini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda pazar erişimimizi genişletiyor, teknolojik kapasitemizi güçlendiriyor ve operasyonel verimliliğimizi artırıyor. Bu sinerji, farklı pazarlara daha hızlı uyum sağlama, daha rekabetçi çözümler sunma ve iş sonuçlarımızda sürdürülebilir büyüme elde etme kabiliyetimize önemli ölçüde katkıda bulunuyor."

Arıkan, şirketin en yeni adımı olarak Özbekistan'da faaliyet gösteren SamAuto'nun çoğunluk hisselerinin satın alınmasına yönelik tekliflerinin kabul edildiğini belirterek, "Satın alma süreci hızla ilerliyor. Önümüzdeki aylarda ikinci üretim tesisimizi devreye almayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.