Anadolu Güçbirliği Holding İlk Ana Bayi Toplantısını Gerçekleştirdi

Anadolu Güçbirliği Holding, yeni yapısının ardından ilk ana bayi toplantısını gerçekleştirdi.

Holdingten yapılan açıklamaya göre, Bellona ve Doqu Home grup şirketlerinin üst düzey yöneticileri ve Türkiye genelindeki ana bayilerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, 2025 performansı değerlendirilirken 2026'ya ilişkin stratejik hedefler kapsamlı şekilde ele alındı.

Yeni yapılanma sonrası gerçekleştirilen ilk buluşmada, 2025'e ait veriler değerlendirilirken, 2026'ya ilişkin büyüme stratejileri, mağazacılık yatırımları, ihracat hedefleri, global pazarlarda genişleme planları ve markaların yenilikçi ürün yol haritaları detaylı olarak aktarıldı.

Toplantı boyunca, müşteri deneyimi odaklı yenilikler, dijital dönüşüm projeleri, sürdürülebilirlik çalışmaları ve satış-sonrası hizmetlerde kalite artırıcı uygulamalar da gündemin önemli başlıkları arasında yer aldı.

Anadolu Güçbirliği Holding, sektördeki konumunu pekiştirmek adına bayi ekosistemini destekleyen toplantıları düzenli olarak gerçekleştirmeye devam etmeyi planlıyor.

Açıklamada toplantıdaki görüşlerine yer verilen Anadolu Güçbirliği Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi (CEO) Serdar Karavil, yeni yapılanmalarıyla birlikte attıkları her adımın, markalarının büyüme yolculuğunu ileri taşımayı hedefleyen stratejik bir vizyonun parçası olduğunu belirtti.

Karavil, ilk ana bayi toplantılarını gerçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını vurgulayarak, "2026 yılı dönüşüm, yenilik ve global ölçekte daha güçlü bir konumlanma ile markalarımız için önemli bir dönüm noktası olacak." ifadesini kullandı.

Bellona olarak 2026'yı yenilikçi adımların hız kazanacağı bir yıl olarak geçireceklerinin altını çizen Karavil, şunları kaydetti:

"Sürdürülebilirlik stratejilerimizin daha güçlü sonuçlar vereceği ve uluslararası pazarlarda marka konumumuzu bir üst seviyeye taşıyacağımız bir dönem olarak görüyoruz. Üretim deneyimimiz, tasarım vizyonumuz, güçlü tedarik yapımız ve 30 yıllık marka mirasımızla çok daha iddialı bir Bellona için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye genelindeki ana bayilerimizle kurduğumuz güçlü bağ ise bu yolculuğun en değerli unsurudur."