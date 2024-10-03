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Anadolu Ajansı'nın 'Haberci Drone'u Test Uçuşu Yaptı

Anadolu Ajansı'nın 'Haberci Drone'u Test Uçuşu Yaptı
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Anadolu Ajansı'nın öz kaynaklarla ürettiği 'Haberci Drone', TEKNOFEST Adana'da test uçuşu gerçekleştirdi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da test uçuşunu takip etti. Dronun seri üretiminin planlandığı bildirildi.

Anadolu Ajansının öz kaynaklarla ürettiği "Haberci Drone"un test uçuşu, Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar tarafından takip edildi.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST Adana, T3 Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ana yürütücülüğünde, kamu kuruluşları, teknoloji devleri, üniversiteler ve medya kuruluşlarının da aralarında olduğu 128 kurumun katılımıyla Adana Havalimanı'nda gerçekleştiriliyor.

Festivalin dron yarışmalarının gerçekleştiği alanda bugün AA Teknoloji ve İnovasyon Direktörlüğü ve AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı tarafından öz kaynaklarla üretilen "Haberci Drone" test uçuşu yapıldı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar da AA Spor Kulübü Drone Yarış Takımı FPV Pilotu ve AR-GE Uzman Yardımcısı Emrullah Yılmaz tarafından gerçekleştirilen test uçuşunu izleyenler arasında yer aldı.

Prototip çalışmayı başarılı bulan Bayraktar, Anadolu Ajansını çalışmalarına yönelik tebrik etti.

AA Akademi ve Yayın Koordinatörü Yahya Bostan ve AA Yayınlar ve Prodüksiyonlar Koordinatörü Oğuz Karakaş da FPV gözlük ile dronun test sürüşünü takip etti.

Seri üretime alınması planlanıyor

Çift kameraya sahip "Haberci Drone" görev yapacağı noktaya yüksek hızla ulaşmasının yanı sıra uzun mesafe uçuşuyla kullanıcısına kolaylık sağlıyor.

Canlı yayın yapabilen dron, seri üretime alınmasının ardından muhabirler ve kameramanlar tarafından kullanılacak.

Dronun 10-12 kilometre uçuş mesafesine sahip olması ve farklı irtifalarda uçabilmesi planlanıyor.

Kaynak: AA / Mertkan Oruç - Ekonomi

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