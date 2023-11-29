Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz İklim Liderleri Ödülü'ne layık görüldü

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından düzenlenen 'İklim Liderleri Ödül Töreni'nde Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz, iklim değişikliğiyle ilgili yayımlanan haberler ve medyaya öncülük etmesi nedeniyle ödüle layık görüldü.

Bizim Dünyamız Vakfı tarafından düzenlenen "İklim Liderleri Ödül Töreni"nde yıl boyunca iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan ve tüm medyaya ücretsiz servis edilen haberler yoluyla kamuoyundaki bilinci artırması, bu alanda ulusal ve uluslararası medyaya öncülük etmesi dolayısıyla Anadolu Ajansı Genel Müdürü Serdar Karagöz ödüle layık görüldü.

İklim değişikliğiyle mücadele ve "Temiz Su, Temiz Toprak, Temiz Hava" hedefiyle 2019'da kurulan Bizim Dünyamız Vakfınca düzenlenen ödül töreni, İstanbul Üniversitesi Rektörlük Binası'nda gerçekleştirildi.

Bu yıl ikincisi düzenlenen törenin açılışında İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Levent Şahin ve Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik birer konuşma yaptı.

Vali Gül, konuşmasında "İklim değişikliği konuşulurken herkes bir başkasından fedakarlık bekliyor. İklim değişikliğinin bizden çok uzak olduğunu düşünen bir anlayış var. İstanbul'da bir mahallenin sokağına yağmur yağarken diğer sokağında yağmadığını, derelerin denize taştığını ve hayatın olumsuz etkilendiğini görüyoruz. İklim değişikliği farkındalığını oluşturan yönetime teşekkür ediyorum, ödül alanları tebrik ediyorum. İstanbul'umuzda görev yapacağımız süre içerisinde iklim değişikliği konusunda birlikte çalışmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Şahin ise özellikle son 25 yıllık zaman diliminde küresel iklim değişikliği veya iklim krizi olarak adlandırılan bir süreçten geçildiğini ve bu süreçte iklim krizinin ortaya çıkardığı sorunların çözümüne yönelik olarak çalışma hayatı başta olmak üzere toplumsal yaşamın tüm aktörlerinin almaya çalıştığı önlemler ve politikalar bütününü görebildiklerini dile getirdi.

İstanbul Üniversitesi olarak bu konularda hem akademik hem de idare özelinde özel çalışmalar yürüttüklerinden bahseden Şahin, üniversitenin stratejik planı içerisinde bu konuya özel hedef ve performans göstergelerinin yer aldığını, enerji verimliliğinin ve dumansız hava sahası bilincinin artırılmasına yönelik faaliyetleri takip ederek yeşil bina sayısını her geçen yıl çoğalttıklarını vurguladı.

Halisçelik de "Felaketlere inat, dünyayı yaşatabilmek, gelecek nesillere yaşayabilecekleri bir gezegen bırakmak konusunda kararlıyız. Bu amaç doğrultusunda üzerimize düşen her türlü görevi yerine getirmeye hazırız ve işbirliklerine de açığız. Bu dünya hepimizin ortak evi, gezegenimizi ancak hep birlikte iyileştirebiliriz." diye konuştu.

Ödüle layık görülenler

Açılış konuşmalarının ardından ödüllerin takdimine geçildi.

AA Genel Müdürü Serdar Karagöz, yıl boyunca iklim değişikliği ile ilgili yayımlanan ve tüm medyaya ücretsiz servis edilen haberler yoluyla kamuoyundaki bilinci artırması, bu alanda ulusal ve uluslararası medyaya öncülük etmesi dolayısıyla ödüle layık görüldü. Ödülü Karagöz adına AA Çevre Haberleri Müdürlüğü muhabiri Biriz Özbakır aldı.

Törende ayrıca AA Çevre Haberleri Müdürlüğü Yeşilhat'ın "Yerli hava kirliliği sensörleri daha yüksek çözünürlükte veri sağlayabilecek" başlıklı özel haberinde tanıtılan "Hava Kirliliği Ölçümü İçin Floresans Tabanlı Gaz Sensörü Mimarisinin Geliştirilmesi" çalışması dolayısıyla, projenin danışmanı İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ülkü Alver Şahin de ödüllendirildi.

Gazeteci ve belgesel yapımcısı Coşkun Aral'a onur ödülü verilen törende, Türk Hava Yolları (THY), Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Başakşehir Futbol Kulübü, Trendyol, QNB Finansbank, CPS-Arge, The Plastic Move, Geneon Technology, Arçelik, Kültürel Varlıkları Koruma Hareketi ve META (Instagram-Facebook-WhatsApp) çevre konusundaki farklı çalışmalara katkılarından dolayı ödüle layık görüldü.

Tören, Bizim Dünyamız Vakfı Başkanı Kahraman Halisçelik, mütevelli heyeti üyeleri Dr. Ender Saraç ve ressam İsmail Acar ile ödül alan isimlerin katıldığı toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.