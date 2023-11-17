Amazon, İstanbul ve Ankara'da Aynı Gün Teslimat hizmetini durdurdu

Dünyanın en büyük e-ticaret devi Amazon, Türkiye'deki operasyonlarında Aynı Gün Teslimat hizmetini İstanbul ve Ankara için durdurdu. Ancak şirket, önümüzdeki yılın başlarında yenilenmiş servisiyle bu hizmeti sürdüreceğini açıkladı.

Dünyanın en büyük e-ticaret devlerinden Amazon, kısa süre önce Türkiye'deki operasyonları için dikkat çeken bir değişiklik yaptı. Öyle ki şirket, Aynı Gün Teslimat hizmetini 2 şehirde durdurma kararı aldı. Peki geri gelecek mi? İşte ayrıntılar…

Amazon, Aynı Gün Teslimat hizmetini İstanbul ve Ankara için durdurdu!

Amazon, Aynı Gün Teslimat hizmeti sayesinde siparişleri sadece birkaç saat içinde müşterilere ulaştırma imkanı sunuyor. Bu hizmet, kullanıcılardan büyük ilgi görüyor. Zira halihazırda Prime abonelerine zaten sunuluyor. Ancak son gelişmelere göre Türkiye'nin en fazla nüfuslu iki şehrinde yaşayanlar bu hizmetten bir süre yararlanamayacak.

Amazon, Aynı Gün Teslimat hizmeti ile ilgili bilgi verdiği destek sayfasına yeni bir uyarı ekledi. Buna göre şirket, hızlı ve güvenilir teslimat hizmeti sunabilmek ve hizmetleri daima iyileştirme amacı kapsamında Aynı Gün Teslimat hizmetini İstanbul ve Ankara'da durdurdu.

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Neyse ki bu karar kalıcı değil. Amazon, önümüzdeki yılın başlarında yenilenmiş servisiyle bu hizmeti sürdürmeye devam edecek. Kullanıcılar, e-ticaret devinin bu kararı neden aldığını merak ediyor. Bunun nedeni tam olarak bilinmiyor. Fakat şirket, bilgilendirme mesajında belirttiği gibi servislerini yenilemeyi hedefliyor.

Kullanıcıların Aynı Gün Teslimat ile ilgili yaptığı şikayetlerin sürekli olarak arttığını da göz önünde bulundurursak, şirket bu hizmet için kargo firmasında değişikliğe gidebilir. Bunu önümüzdeki aylarda hep birlikte göreceğiz.

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