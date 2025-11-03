Haberler

Amatör Golf Serisi Race to Belek 2025 Sona Erdi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Corendon Airlines ve Kaden Group işbirliğinde gerçekleştirilen uluslararası amatör golf serisi Race to Belek 2025, büyük bir finale ulaşarak sona erdi. Turnuvada İngiltere ve İskoçya'dan gelen amatör golfçüler, Belek'teki finalde mücadele etti. Carl Rushton, şampiyonluk unvanını kazanarak turnuvayı başarıyla tamamladı.

Corendon Airlines ve Kaden Group işbirliğinde düzenlenen amatör golf serisi Race to Belek 2025 sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve İskoçya'dan amatör golfçüleri Türkiye'nin golf destinasyonu Belek'te buluşturan uluslararası amatör golf serisi Race to Belek 2025, gerçekleştirilen "Büyük Final" ile tamamlandı.

Corendon Airlines'ın, 20. yılına özel düzenlediği turnuva, golf tutkunlarına heyecan, rekabet ve dostluk dolu anlar yaşattı.

Turnuva, haziran-temmuz döneminde İngiltere"deki 8 farklı bölgesel golf kulübünde başladı. Amatör golfçüler, kendi kulüplerini temsil ederek Belek'teki finale katılma hakkı kazanmak için mücadele etti.

Finale kalan oyuncular, Corendon Airlines'ın Antalya'ya düzenlediği direkt uçuşlar, beş yıldızlı otel konaklaması, Avrupa'nın seçkin golf destinasyonlarından biri olarak kabul edilen Belek'in dünya standartlarındaki golf tesislerine erişim ve tüm masrafların karşılandığı golf deneyimiyle ağırlandı.

"Gelecek yıl, daha kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Gloria Golf Resort'un ev sahipliğinde Old Course sahasında gerçekleştirilen finalde yarışmacılar, beceri, sportmenlik ve istikrarlı performanslarını sergiledi.

Formby Hall Golf Club (Merseyside) üyesi Carl Rushton, kontrollü ve istikrarlı oyunuyla 2025 şampiyonluğunu kazandı. Rushton'ın turnuva boyunca sergilediği performans, "Nearest to the Pin" ödülüyle de taçlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, kuruluşlarından bu yana sporun farklı branşlarına destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda, Kaden Group işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Race to Belek turnuvasını, golf sporuna verdiğimiz önemin yanı sıra Türkiye ile İngiltere arasında kurulan bağların bir yansıması olarak görüyoruz. Amatör golfü desteklemekten ve sporculara unutulmaz bir uluslararası deneyim sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm finalistleri, özellikle de üstün performansıyla şampiyonluğa ulaşan Carl Rushton'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Gelecek yılın yarışmacılarını Belek'te ağırlamak için şimdiden heyecan duyuyoruz."

Kaden Golf Genel Müdürü Deniz Gürlersan da bu yılki Race to Belek'in, rekabeti, dostluğu ve oyuna duyulan ortak tutkuyu bir araya getirerek amatör golf ruhunu en güzel şekilde yansıttığını aktardı.

İngiltere'den gelen finalistleri, Belek'in dünya standartlarındaki golf atmosferiyle buluşturmanın kendileri için özel bir deneyim olduğuna vurgu yapan Gürlersan, "Carl Rushton'ın elde ettiği zafer tamamen hak edilmiş başarıydı. Gelecek yıl, daha kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA / Emine Aleyna Başoğlu - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi sallanıyor! 4.9'luk bir deprem daha

Şehir beşik gibi! Korkutan deprem çok sayıda ili salladı
4.9'luk deprem sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı

4.9 sonrası profesörden uyarı: Burası bataklık, acil taşınmalı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları

Emeklilik sistemi sil baştan değişiyor: İşte yeni modelin detayları
Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler

Bu acıya yürek dayanmaz! Morg önünde sinir krizi geçirdiler
Memura şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor, hemşire ve polisin yeni maaşı

Şimdiden zam göründü! İşte öğretmen, doktor ve polisin yeni maaşı
100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında

100 yıl içinde kaybolacak şehirler! Türkiye'de iki il risk altında
Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama! Maç sonu resmen çıldırdı

Muslera'dan Arjantin futbolunu çalkalayan açıklama
Okan Buruk'un kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu

Kovar gibi gönderdiği futbolcu yeni takımında kral oldu
Kafede sipariş yüzünden tartıştığı eski iş arkadaşını sustalıyla öldürdü

Daha 19 yaşında! Kafede sustalıyla cinayet işledi
Beşiktaş'ın eski oyuncusu Kenny Arroyo, derbi sonrası Siyah-beyazlı taraftarı çıldırttı

Derbi sonunda ortalığı fena karıştırdı! Taraftarlar 'hain' ilan etti
Viktoria Plzen'de Fenerbahçe maçı öncesi şok: Genç yıldız sakatlandı

Fenerbahçe maçı öncesi şok: Takımın yıldızı sakatlandı
Herkes Sergen Yalçın'ın yorumcuyken yaptığı açıklamayı konuşuyor

Yorumcuyken yaptığı açıklamalar yeniden gündemde
İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! Buzullar 2100 yılında tamamen yok olacak

İnsanlar dünyadan silinişlerini izleyecek! 2100 yılında yok olacaklar
Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi

Haritadan silinen köy! Muhtar bile 5 yıl dayanabildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.