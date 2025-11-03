Corendon Airlines ve Kaden Group işbirliğinde düzenlenen amatör golf serisi Race to Belek 2025 sona erdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İngiltere ve İskoçya'dan amatör golfçüleri Türkiye'nin golf destinasyonu Belek'te buluşturan uluslararası amatör golf serisi Race to Belek 2025, gerçekleştirilen "Büyük Final" ile tamamlandı.

Corendon Airlines'ın, 20. yılına özel düzenlediği turnuva, golf tutkunlarına heyecan, rekabet ve dostluk dolu anlar yaşattı.

Turnuva, haziran-temmuz döneminde İngiltere"deki 8 farklı bölgesel golf kulübünde başladı. Amatör golfçüler, kendi kulüplerini temsil ederek Belek'teki finale katılma hakkı kazanmak için mücadele etti.

Finale kalan oyuncular, Corendon Airlines'ın Antalya'ya düzenlediği direkt uçuşlar, beş yıldızlı otel konaklaması, Avrupa'nın seçkin golf destinasyonlarından biri olarak kabul edilen Belek'in dünya standartlarındaki golf tesislerine erişim ve tüm masrafların karşılandığı golf deneyimiyle ağırlandı.

"Gelecek yıl, daha kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz"

Gloria Golf Resort'un ev sahipliğinde Old Course sahasında gerçekleştirilen finalde yarışmacılar, beceri, sportmenlik ve istikrarlı performanslarını sergiledi.

Formby Hall Golf Club (Merseyside) üyesi Carl Rushton, kontrollü ve istikrarlı oyunuyla 2025 şampiyonluğunu kazandı. Rushton'ın turnuva boyunca sergilediği performans, "Nearest to the Pin" ödülüyle de taçlandırıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Corendon Airlines Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, kuruluşlarından bu yana sporun farklı branşlarına destek vermeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vizyon doğrultusunda, Kaden Group işbirliğiyle hayata geçirdiğimiz Race to Belek turnuvasını, golf sporuna verdiğimiz önemin yanı sıra Türkiye ile İngiltere arasında kurulan bağların bir yansıması olarak görüyoruz. Amatör golfü desteklemekten ve sporculara unutulmaz bir uluslararası deneyim sunmaktan büyük gurur duyuyoruz. Tüm finalistleri, özellikle de üstün performansıyla şampiyonluğa ulaşan Carl Rushton'ı içtenlikle tebrik ediyorum. Gelecek yılın yarışmacılarını Belek'te ağırlamak için şimdiden heyecan duyuyoruz."

Kaden Golf Genel Müdürü Deniz Gürlersan da bu yılki Race to Belek'in, rekabeti, dostluğu ve oyuna duyulan ortak tutkuyu bir araya getirerek amatör golf ruhunu en güzel şekilde yansıttığını aktardı.

İngiltere'den gelen finalistleri, Belek'in dünya standartlarındaki golf atmosferiyle buluşturmanın kendileri için özel bir deneyim olduğuna vurgu yapan Gürlersan, "Carl Rushton'ın elde ettiği zafer tamamen hak edilmiş başarıydı. Gelecek yıl, daha kapsamlı organizasyona ev sahipliği yapmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." ifadelerini kullandı. ???????