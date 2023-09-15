Amasya Şeker Fabrikası'nın 70. Pancar Alım Kampanyası Başladı

Amasya Şeker Fabrikası'nın 70. pancar alım kampanyası, Suluova'daki tesislerinde düzenlenen törenle başladı.

Vali Yılmaz Doruk, törende yaptığı konuşmada, Amasya Şeker Fabrikası'nın pancar alım kampanyasının başlaması dolayısıyla bayram havası yaşandığını söyledi.

Amasya Şeker Fabrikası'nın, faaliyete geçmesiyle bölgede Suluova isimli bir şehrin kuruluşuna öncülük ettiğini dile getiren Doruk, fabrikanın toplumunun inşasında eğitimi yüksek, günün ihtiyaçlarını karşılayan, üreten insan kaynağının yetiştirilmesinde de ciddi katkıları olan bir üretim merkezi haline geldiğini belirtti.

Zaman zaman darlığa, zorluğa düşüldüğü zamanlar olduğunu ama Türk milletinin yılgınlık göstermeden her düştüğünde besmele çekip yeniden ayağa kalkıp yoluna devam ettiğini vurgulayan Doruk, "Bu yönüyle de dünya insanlığının da umudu haline gelmiş bir milletiz, ülkeyiz. İnşallah geldiğimiz noktayı daha da ileriye götürerek, devletin temsilcisi olarak şeker camiasına da elimizden geldiğince destek vererek daha iyi noktalara birlikte gideceğiz. Pancar alım kampanyasının başta çiftçilerimiz olmak üzere ülkemize ve ilimize katma değer sağlayacağına inanıyorum." dedi.

Amasya Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Özarslan da fabrikanın 70 yıl önce açılan 11 şeker fabrikasından biri olduğunu söyledi.

Bu kampanya döneminde 5 ilde, 16 ilçede, 10 bölgede 335 köyde, 7 bin 500 çiftçi ile sözleşme yapıldığını anlatan Özarslan, "110 bin dekar pancar ekimi gerçekleşmiştir. Bu ekimden kendi sahamızda 675 bin ton, dış sahada 150 bin ton olmak üzere toplamda 825 bin ton pancar tesellüm edilmesi planlanmaktadır. Bundan da 92 bin ton kristal şeker, 33 bin ton melas, 206 bin ton küspe üretimi hedeflenmektedir." diye konuştu.

Tohum, gübre, ekim, çapa ve sulama avansı olarak 400 milyon liralık ödeme gerçekleştirdiklerine işaret eden Özarslan, "Böyle bir ödeme sistemi diğer mahsullerde yoktur. Pancar çiftçinin sigortasıdır, fiyat ve alım garantisi olan tek üründür. Pancarı münavebe kurallarına uyarak her sene mutlaka ekelim. Pancar ekim alanımız geçen seneye göre iki kat arttı." ifadesini kullandı.

Şeker üretim maliyetini azaltmak için işletmelerinde yatırım yaptıklarını aktaran Özarslan, şunları kaydetti:

"Etil alkol fabrikamıza geçen sene yapmış olduğumuz kapasite artırımı yatırımlarımızın karşılığını da bu sene aldık. Fabrikamız, ilk defa hiç durmadan tek seferde 9 milyon litre etil alkolü üretmeyi başarmıştır. Ülkemizde etil alkol ihtiyacı 260 milyon litredir. Ülkemizdeki etil alkol fabrikaları 120 milyon litre üretim yapmaktadır. Amasya Şeker etil alkol fabrikamız, ülkemizin yaklaşık yüzde 10 ihtiyacını karşılar duruma gelmiştir. Yapılan yatırımlarla hedefimiz, ülkemizin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına girmektir."

Konuşmaların ardından Vali Doruk, 1960-1976 yıllarında şeker fabrikasında çalışarak emekli olan ve 2018 yılında vefat eden AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek'in babası Ali İpek'in anısına milletvekili İpek'e, 70. yıl anı plaketi ile babasının fabrikadaki işçi kayıtlarının yer aldığı tablo hediye etti.

Daha sonra fabrikaya pancarını ilk teslim eden çiftçilere 70. yıl anı plaketi ile hediyeler verdi. Dua edilmesi ve kurban kesilmesinin ardından Amasya Şeker Fabrikası'nda 70. pancar alım kampanyası başlatıldı.

Törene AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, CHP Amasya Milletvekili Reşat Karagöz, Suluova Kaymakamı Şafak Gürçam, Suluova Belediye Başkanı Fatih Üçok, Amasya Pancar Ekiciler Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı ile kurum ve kuruluş temsilcileri ve çiftçiler katıldı.