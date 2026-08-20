Amasya'da 19 hektarlık arazi için modern sulama sistemi

Amasya'da Direkli köyünde kazı havuzundan sağlanan suyun basınçlı sulama sistemiyle 19 hektarlık tarım arazisine ulaştırılması sağlandı.

Projenin açılışı Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek ve AK Parti İl Başkanı Uzun ile diğer yetkililerin katılımıyla gerçekleşti. Amasya İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2026 yılı yatırım programı kapsamında hayata geçirilen proje ile Direkli köyünde tarımsal üretimin en önemli ihtiyaçlarından biri olan sulama altyapısının güçlendirilmesi sağlandı. Gerçekleştirilen yatırımın tarımsal üretimin sürdürülebilirliğinin yanı sıra köy ekonomisine de önemli katkılar sunması hedeflenirken modern sulama altyapısı sayesinde üreticilerin daha verimli ve sürdürülebilir bir üretim sürecine geçişinin önü açıldı.

Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, tarımsal üretimin geliştirilmesine yönelik yatırımlara büyük önem verdiklerini belirterek, projenin hayata geçirilmesine destek sağlayanlara teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı