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Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutuldu, 33 bin 300 dekar tarım arazisi sulanacak

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Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutuldu, 33 bin 300 dekar tarım arazisi sulanacak
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Amasya'daki Aydınca Barajı'nda su tutuldu ve su tutma merasimi yapıldı. Barajda depolanacak 41 milyon 860 bin metreküp su, 33 bin 300 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanmasında kullanılacak.

Amasya'da 33 bin 300 dekar tarım arazisine sulama suyu temin edecek olan Aydınca Barajı'nda su tutuldu.

Temelden yüksekliği 89,77 metre olan Amasya Aydınca Barajı, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu gövde tipinde inşa edildi. Tesiste depolanacak 41 milyon 860 bin metreküp su, 33 bin 300 dekar tarım arazisinin modern sistemlerle sulanması maksadıyla kullanılacak.

DSİ Genel Müdür Yardımcısı Dinçer Aydoğan, Barajlar ve Hes Dairesi Başkanı İsmail Karabulut, DSİ Bölge Müdürü Köksal Buğra Çelik, DSİ personeli ve yüklenici firma yetkililerinin katılımıyla su tutma merasimi gerçekleştirildi.

Kurak dönemlerde ülkenin güvencesi olacak su depolama tesislerinin kazandırılmasına devam edildiği belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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