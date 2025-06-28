Amasya'da Yeni Kapalı Sulama Sistemi Hizmete Girdi

Amasya'da Yeni Kapalı Sulama Sistemi Hizmete Girdi
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Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıköy ve Karşıyaka köylerinde toplam 125 hektarlık alanı kapsayan kapalı sulama sistemi açıldı. Yatırımlar, bölge tarımını geliştirmeyi ve çiftçilerin ekonomik kazançlarını artırmayı hedefliyor.

Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıköy ve Karşıyaka köylerinde toplam 125 hektarlık alanı kapsayacak kapalı sulama sistemi hizmete girdi.

Sarıköy'de 58 hektarlık, Karşıyaka'da 67 hektarlık alanı kapsayan tesislerin açılışı Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti milletvekilleri Haluk İpek ve Hasan Çilez'in de katımıyla yapıldı.

Amasya İl Özel İdaresi kaynaklarıyla sağlanan yatırımları değerlendiren AK Parti Amasya İl Başkanı Galip Uzun, "Bu önemli yatırımlar bölge tarımının gelişimine katkı sağlayacak, ürün verimliliğini artırarak çiftçilerimizin ekonomik kazançlarını yükseltecektir. Bölgemize ve tüm çiftçilerimize hayırlı olsun" dedi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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