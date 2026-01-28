Amasya'da Aralık ayında bin 3 konut satıldı

Amasya'da 2025 yılı Aralık ayında bin 3 konut satıldı. Konut satış oranları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,1 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu Samsun Bölge Müdürlüğü, Amasya ili konut satış istatistiklerini oluşturulan basın bülteniyle paylaştı.

Amasya'da 2025 yılı Aralık ayında konut satış oranları bir yılda yüzde 16,1 artarak bin 3 olarak gerçekleşti. Türkiye genelinde konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 oldu. Bin3 konu satışı ile Türkiye'deki toplam konut satışlarının yüzde 0,4'ü Amasya'da gerçekleşmiş olup en çok konut satışı gerçekleştirilen iller arasında 54. sırada yer aldı.

Türkiye genelinde konut satışının 96 bin 690'ı ilk satış, 158 bin 87'si ikini el satış olurken, Amasya'da ise bin 3 konut satışının 444'ü ilk satış 559'u da ikinci el satış olarak kayıtlara geçti. - AMASYA