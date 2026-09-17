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Amasya’da konut satışları arttı

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Amasya’da konut satışları arttı
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Amasya’da konut satışları 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre artarak 681 olarak gerçekleşti.

Amasya'da konut satışları 2026 yılı Ağustos ayında geçen yılın aynı dönemine göre artarak 681 olarak gerçekleşti. Satışların 310'u ilk el, 371'i ise ikinci el konutlardan oluştu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Samsun Bölge Müdürlüğü'nün 2026 yılı Ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde Ağustos ayında 127 bin 410 konut satıldı. Amasya'da gerçekleşen 681 konut satışı, Türkiye genelindeki satışların yaklaşık yüzde 0,5'ini oluştururken, il satış sayısında 44. sırada yer aldı. Amasya'da Ağustos ayında satılan 681 konutun 310'u ilk satış, 371'i ise ikinci el satış olarak gerçekleşti. Böylece konut satışlarının yüzde 45,5'i ilk el, yüzde 54,5'i ikinci el oldu.

Amasya'da ipotekli konut satışları da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,8 artarak 101'e yükseldi. Diğer konut satışlarında ise Amasya'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 1,4 azalış yaşandı. Bu kapsamda ağustos ayında 580 konut el değiştirdi.

Amasya'da 2026 yılı Ağustos ayında toplam 53 iş yeri satışı gerçekleşti. Satışların 13'ünü ilk el, 40'ını ise ikinci el iş yerleri oluşturdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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