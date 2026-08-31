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Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine 21,2 Milyon Liralık Destek

Amasya'da İpek Böcekçiliği ve Kadın Kooperatiflerine 21,2 Milyon Liralık Destek
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Amasya'da ipek böcekçiliğini canlandırmak ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek amacıyla DOKAP hibesiyle 8 üreticiye ipek böceği evi ve ekipman, 5 kadın kooperatifine ise makine desteği sağlandı. Toplam 21,2 milyon lira değerindeki destek, Yassıçal köyünde düzenlenen törenle dağıtıldı. Projeler kapsamında modern böcek evleri, dut fidanları ve son teknoloji ekipmanlarla üretim yapılması hedefleniyor.

Amasya'da ipek böcekçiliğini yeniden canlandırmak ve kadın kooperatiflerini güçlendirmek için DOKAP hibesiyle 8 üreticiye ipek böceği evi ile ekipman, 5 kadın kooperatifine de makine desteği sağlandı. Toplam 21,2 milyon lira değerindeki destek Yassıçal köyünde düzenlenen törenle dağıtıldı.

Toplam 5,5 milyon lira bütçeli ve yüzde 70'i DOKAP tarafından hibe edilen "İpeğin Böceği Amasya'da Yeniden Canlanıyor Projesi" kapsamında 8 üretici için 100 metrekarelik böcek evi oluşturuldu. İlerleyen süreçte ekipmanların sağlanması da planlandı. Projeyle Amasya'da ipek böceği yetiştiriciliğinin yeniden canlanıp yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Kadın kooperatiflerinin kurumsal ve teknik altyapılarının geliştirilerek daha sürdürülebilir rekabetçi yapıya kavuşmaları amacıyla hazırlanan "Kadın Kooperatiflerinin Altyapısının Geliştirilmesi Projesi" kapsamında da yüzde 70'i DOKAP hibesi olmak üzere 15 milyon 700 bin lira değerinde makine ike ekipman desteği sağlandı.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Kadim geleneklerimizden olan, tarihimizde çok önemli bir yere sahip ipek böceği yetiştiriciliğini yeniden bu topraklarla buluşturuyoruz. Yassıçal başta olmak üzere belirlenen köylerimizde üreticilerimize modern böcek evleri, dut fidanları ve en son teknoloji ekipman desteği sağlayarak bu değerli sektörü, proje toplam tutarı 5.5 Milyon TL ve DOKAP'ın yüzde 70 hibe ile Amasya'mızda yeniden ayağa kaldırıyoruz" dedi.

Yaklaşık 16 Milyon TL destekle Gümüşhacıköy'den merkeze, Suluova'dan Taşova'ya kadar faaliyet gösteren kadın kooperatiflerinin alt yapısını güçlendirdiklerini vurgulayan Bakan, "Onları en modern makineler, soğuk zincir sistemleri ve üretim ekipmanlarıyla buluşturuyoruz. Çünkü biliyoruz ki kadının elinin değdiği, kadının ürettiği her iş değer kazanır, büyür ve tüm şehre bereket yayılır. Bu kapsamda ilimizin tarımsal kalkınmasına yön verecek, üreticimizin kazancını katlayacak çok önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Tarımın öncüsü, üretimin nefesi olan çiftçilerimizin ve kadınlarımızın her zaman yanındayız. Tüm bu yatırımlar devletimizin desteği, kurumlarımızın gayreti ve en önemlisi sizlerin inancı ve çalışkanlığı sayesinde gerçeğe dönüşmektedir" diye konuştu.

Törene, DOKAP Başkanı Hakan Gültekin, İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan ile diğer yetkililer de katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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