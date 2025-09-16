Haberler

Amasya'da Çobanlara Güneş Enerjili Çadır Desteği

Amasya'da Çobanlara Güneş Enerjili Çadır Desteği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da çobanlar için 100 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi panel sistemi dağıtıldı. Yüzde 70 hibe desteğiyle sağlanan destekle çiftçilerin hayat standartları yükseliyor.

Amasya'da çobanlara 100 adet göçmen çadırı ve güneş enerjisi panel sistemi dağıtıldı. Devlet tarafından sağlanan yüzde 70 hibe desteğiyle alınan 24 metrekarelik çadır ve güneş panellerinin toplam maliyeti 5,1 milyon TL olarak açıklandı.

Amasya İl Tarım ve Orman Müdürü Ahmet Arslan, "Çadır ve güneş enerjisinden elektrik üreten sistem sayesinde elektrik ile barınma ihtiyaçları karşılanan yetiştiricilerimiz hayat standartlarında bir kayıp yaşamadan faaliyetlerine devam edeceklerdir" dedi.

"Çadırlar bizi karanlıktan kurtaracak"

Yaylada küçükbaş hayvan otlatarak geçimlerini sağladıklarını belirterek sağlanan destek için Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) yetkililerine teşekkür eden Çambükü köyünden Ali Ünal, "Güneş panelli çadırlar bizi karanlıktan kurtaracak. Buzdolabı, televizyon çalışacak. Yayladaki hayatımız köydeki gibi olacak" diye konuştu.

"Çadırlar ev gibi olmuş"

Yaylada çadır imkanları bulunmadığı için keçenin içinde yatmaya çalıştıklarını hatırlatan Cürlü köyünden Sinan Ünlü de, "Çadırlar ev gibi olmuş. Önceden bunları bulamadığımız için keçenin arasında yatıyorduk" şeklinde konuştu.

Çiftçilere örtü altı seralarda kullanılacak solarizasyon naylonlarının da dağıtımının yapıldığı programa; Amasya Valisi Önder Bakan, AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez ve DOKAP Başkanı Hakan Gültekin ile diğer yetkililer de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Trump'tan İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara harekatı için ilk yorum

İsrail'in başlattığı kara harekatına Trump'tan çok konuşulacak yorum
Gebze'de çocuklarının yanında babaya tokat atan sürücü tutuklandı

Çocuklarının önünde babalarını tokatlayan şahıs için karar
Gazetecinin sorusu Trump'ı küplere bindirdi: Bunu liderinize anlatacağım, sessiz olun

Trump'ı küplere bindiren soru: Bunu liderine anlatacağım, sessiz ol
Gözaltındaki başkanın ilk ifadesi! İlişki yaşadığı iddia edilen biri evli 3 kadın soruldu

Mahkemede gönül ilişkisi yaşayıp para yedirdiği kadınlar soruldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dilruba Kayserilioğlu beraat etti

Dilruba Kayserilioğlu hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.