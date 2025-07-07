Amasya'da 4 Bin Ton Sertifikalı Tohumluk Buğday Üretimi Bekleniyor

Amasya'da 4 Bin Ton Sertifikalı Tohumluk Buğday Üretimi Bekleniyor
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Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde bu yıl 4 bin ton sertifikalı tohumluk buğday üretimi hedefleniyor. Hasatlar biçerdöverlerle yapılıyor ve ürün Türkiye'nin dört bir yanına dağıtılacak.

Amasya'daki Gökhöyük Tarım İşletmesinde 4 bin ton sertifikalı tohumluk buğday üretimi bekleniyor.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğüne (TİGEM) bağlı işletmenin verimli arazilerinde başlayan bu yılki hasatta olgunlaşan başaklar biçerdöverler ve iş makineleri kullanılarak hasat ediliyor.

Gökhöyük Tarım İşletmesi Müdürü Muhammet Altıparmak, 7 bin 364 dekar alanda 4 bin ton mahsul üretmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Tohumluk amaçlı üretilen ekmeklik buğdayların tamamının Türkiye'nin dört bir yanına dağıtıldığını belirten Altıparmak, sertifikalı hububat tohumu olarak değerlendirdikleri mahsulü hasat sonrası tohum hazırlama tesislerinde eleyip paketledikten sonra satışa hazır hale getirdiklerini söyledi.

İşletmede kurban kesilen hasat başlangıcına katılan Amasya Valisi Önder Bakan, biçerdöver kullandı. Hasat programında İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de yer aldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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