ALTSO Başkanı Şahin, 4 mahallenin yabancı ikametine kapatılmasını değerlendirdi

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin, ilçedeki 4 mahallenin yabancı ikametine kapatılması kararına ilişkin değerlendirme yaptı.

ALTSO Başkanı Şahin, Haftalık Olağan Yönetim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " Alanya'ya bağlı Mahmutlar, Kargıcak, Kestel ve Avsallar Mahallelerinin de bulunduğu, ülke genelinde 781 mahallenin yabancı yerleşimine kapatılması kararı halen gündemdeki yerini koruyor. Yasanın 4 mahalle ile sınırlı kalmaması ve Alanya geneline yayılması gerektiğini dile getirmiştik. Ayrıca uygulamaya ek madde eklenmesini ve 100 bin doların altında mülk alana ikamet verilmemesini talep etmiştik. Yani her önüne gelene değil, ekonomik profili yüksek yabancıya ikamet verilsin istiyoruz. Böylece şu anda 25-30 bin arası kiralık konutun boşa çıkacağını öngörüyoruz" dedi.

Yabancı yerleşimine kapatılması kararının Alanya genelini kapsaması halinde uygun kira şartlarının oluşacağını söyleyen ALTSO Başkanı Şahin, "Bu durumda Türk vatandaşları daha uygun kira şartlarına kavuşabilecek. Ev fiyatları da vatandaşlarımız lehine değişecek. Hem halkımızı koruyalım hem de ikameti makul biçimde, ülkemize katma değer sağlayacak şekilde sınırlayalım istiyoruz. Halkımızdan da büyük destek aldığımız bu konudaki taleplerimizi de en kısa sürede ilgili makamlara ileteceğiz" diye konuştu.

Başkan Şahin, uygulamanın yabancıya mülk satışının önünde bir engel olmadığını da ekleyerek, "Satış yapılmaya devam edilecek. Mevcut durumda zaten Rusya ve Ukrayna vatandaşları 180 gün, diğer bazı ülkeler de 90 gün aldıkları vizelerle kalabiliyor" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi