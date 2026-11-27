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ABD'li tütün şirketi Altria Group, İngiltere merkezli tütün üreticisi Imperial Brands'e olası bir satın alma teklifi sunmayı değerlendirdiğini duyurdu.

Altria'dan yapılan açıklamada, Imperial Brands'e olası bir teklif sunulabileceğine ilişkin basında yer alan haberlerin ardından şirketin böyle bir teklifi değerlendirdiği doğrulandı.

Söz konusu teklifin yapılması halinde büyük olasılıkla tamamen nakit olarak sunulacağı belirtilen açıklamada, Imperial Brands'in faaliyetlerinin bir bölümünün olası satın alınmasına ilişkin üçüncü bir tarafla da görüşmeler yürütüldüğü ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılmadığı bildirildi.

Açıklamada, nihayetinde bir teklif sunulacağının veya sunulması halinde teklifin hangi koşulları içereceğinin kesin olmadığı vurgulandı.

İngiltere'nin şirket birleşme ve devralmalarına ilişkin düzenlemeleri uyarınca Altria'nın 24 Aralık'a kadar Imperial Brands'e resmi teklif sunma niyetini açıklaması veya teklif sunmayacağını duyurması gerektiği belirtilen açıklamada, konuyla ilgili ilerleyen dönemde yeni bir duyuru yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: AA