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Altının gram fiyatı yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı, yeni güne 2.924 lira seviyesinde yükselişle başladı. Önceki gün kapanışa göre yüzde 0,2 artış gösteren altın, çeyrek altın 4.920 lira, Cumhuriyet altını ise 19.600 liradan işlem görmektedir. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası'nın yapacağı açıklamalar yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.

Dün, ons fiyatının aksine alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 2 bin 917 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yükselişle başlamasının ardından saat 10.05 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,2 artışla 2 bin 924 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 920 liradan, Cumhuriyet altını 19 bin 600 liradan satılıyor. Dün 2 bin 670 dolarla rekor seviyeye ulaşan altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre yüzde 0,2 yükselişle 2 bin 663 dolar seviyesinde bulunuyor.

ABD AÇIKLANACAK BÜYÜME VERİLERİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı açıklamalar öncesinde pozitif seyrederken, ABD'de açıklanacak büyüme verileri de yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda yıl sonuna kadar Fed'in 75 baz puanlık indirim yapacağı beklentisi güçlü kalmaya devam ederken, kasım ayında yüzde 61 ihtimalle 50 baz puanlık bir faiz indirimi yapılacağı öngörülüyor. ABD ekonomisinde resesyon endişeleri ve Orta Doğu'da artan gerilim güvenli liman varlıklara olan talebi desteklemeyi sürdürürken, Powell'ın bugünkü sözle yönlendirmelerinden alınacak sinyallerin piyasaların yönü üzerinde etkili olması bekleniyor.

Altının gram fiyatı yükselişle başladı
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi

Abd Merkez Bankası Cumhuriyet Altını Merkez Bankası Ekonomi Finans

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