Bu hafta 20 liradan fazla düşen altının gramı 1.679 liradan işlem görüyor
Ekonomi Haberleri
Haftaya 1.700 lira seviyelerinden başlayan altında düşüş sürüyor. Gram altın güne 1.679 lira seviyesinden başlarken, çeyrek 2.760 liradan, cumhuriyet ise 11.140 liradan satılıyor.
Haftaya 1.700 lira seviyesinden giriş yapan altın, yeni haftada 20 liradan fazla geriledi. Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki azalışla paralel kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışının yüzde 0,5 altında 1.677 liradan tamamladı. Güne yatay seyirle başlayan gram altın saat 10.35 itibarıyla 1.679 liradan işlem görüyor.
Aynı dakikalarda, çeyrek altın 2.760 lira, Cumhuriyet altını 11.140 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda yüzde 0,1 artışla 1.936 dolardan işlem görüyor.
Küresel piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkı para politikasını daha uzun sürdürebileceğine dair endişelerle negatif seyrediyor. Analistler, bugün yurt dışında İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı, Avro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), dünya genelinde açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'de fabrika siparişlerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.930 doların destek, 1.970 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.