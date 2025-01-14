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Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı

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Altının gram fiyatı, yeni güne 3 bin 45 liradan başlarken, çeyrek altın 5 bin 10 lira, cumhuriyet altını ise 19 bin 950 liradan işlem görüyor. Altının ons fiyatı ise 2 bin 667 dolardan satılmakta. ABD'nin Üretici Fiyat Endeksi verilerine odaklanılmış durumda.

Altının gramı güne yükselişle başlamasının ardından 3 bin 45 liradan işlem görüyor. Dün ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,9 düşüşle 3 bin 37 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından saat 10.00 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 artışla 3 bin 45 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 5 bin 10 liradan, cumhuriyet altını 19 bin 950 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışına göre 0,3 primle 2 bin 667 dolardan işlem görüyor.

KÜRESEL PİYASALAR 20 OCAK'TA BAŞLAYACAK TRUMP DÖNEMİNE ODAKLANDI

Küresel piyasalarda, 20 Ocak'ta göreve başlayacak Donald Trump yönetiminin atacağı adımların etkilerine yönelik belirsizlikler ve enflasyonist baskıların tekrar güç kazanabileceğine ilişkin endişelerin etkisiyle karışık bir seyir öne çıkarken, bugün gözler ABD'de açıklanacak Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verilerine çevrildi. Politikalara yönelik belirsizlikler ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim sürecine yönelik fiyatlamaları da etkilerken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine ikinci yarıda gitmesi bekleniyor.

Altının gram fiyatı güne yükselişle başladı
Kaynak: AA / Tunahan Kükürt - Ekonomi
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıözgür:

MAAŞLAR ÇOOK YETERSİZ

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Haber Yorumlarısade vatandaş:

ne dolar ne coin ne euro her zaman en istikrarlı ve güvenli yatırım aracı ziynet eşyası olmayan gram altındır

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