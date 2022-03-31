Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 908 liradan işlem görüyor

Dün, ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü yüzde 1,65 artışla 912,4 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne düşüşle başlamasının ardından saat 11.15 itibarıyla 908 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.461 lira, cumhuriyet altını da 6.011 liradan satılıyor. Dün yüzde 0,68 değer kazanarak günü 1.932,6 dolardan tamamlayan altının ons fiyatı, şu dakikalarda 1.929 dolar seviyesinde bulunuyor.

ONS ALTINDA 1.950 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, yatırımcıların Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve enflasyonist kaygılar paralelinde ekonomik görünümü yeniden değerlendirmesi ile emtia piyasalarında oynaklığın arttığını söyledi. Rusya ve Ukrayna yetkililerinin açıklamaları ve bölgeden gelen haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki seyrin de izlenmesi gerektiğini bildirdi. Analistler, bugünün veri gündeminde, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları ile kişisel gelir ve harcamaların öne çıktığını belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.900 doların destek, 1.950 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.