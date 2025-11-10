Haberler

Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı

Altından yeni haftaya müthiş başlangıç! Saatler içerisinde 100 liraya yakın kazandırdı
Güncelleme:
Altın fiyatları haftaya sert yükselişle başladı. Ons altın 4.076 dolara çıkarak kritik eşiği aşarken, gram altın da sabah saatlerinden bu yana yaklaşık 86 lira değer kazandı. ABD'de hükümetin yeniden açılmasına yönelik geçici bütçe uzlaşması, altındaki yükselişi destekledi. Gram altın şu sıralar 5.533 TL seviyesinde işlem görüyor.

  • Ons altın fiyatı 4.076 dolara yükseldi.
  • Gram altın fiyatı 5.533 TL'ye yükseldi.
  • ABD Senatosu geçici bütçe uzlaşmasına vardı.

Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününe sert yükselişle başladı. Ons altın 4 bin dolar sınırını aşarak 4.076 dolara kadar çıkarken, gram altın da sabah açılışından itibaren yaklaşık 86 lira değer kazandı.

KÜRESEL PİYASALARDA HAREKETLİLİK

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin, 40 gün süren hükümet kapanmasının ardından geçici bütçede uzlaşmaya varması, piyasalarda olumlu bir hava yarattı. Geçici bütçenin ocak ayı sonuna kadar hükümetin fonlanmasını sağlayacağı tahmin edilirken, bu gelişme altın fiyatlarını destekledi.

ONS ALTIN 4 BİN DOLAR EŞİĞİNİ AŞTI

Küresel belirsizliklerin artmasıyla güvenli liman talebi yükseldi. Sabah saatlerinde 4.052 dolar seviyesinde işlem gören ons altın, ilerleyen saatlerde 4.076 dolara kadar yükseldi. Uzmanlar, 4 bin dolar eşiğinin korunması halinde ons altında yeni rekorların gündeme gelebileceğini belirtiyor.

GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ DEVAM EDİYOR

Dolar/TL kurundaki rekor seviyelerin de etkisiyle gram altın, haftaya güçlü bir başlangıç yaptı. Sabah saatlerinde 5.500 TL seviyesinde işlem gören gram altın, 10.35 itibarıyla 5.533 TL'ye yükseldi. Piyasa uzmanları, gram altının ons altındaki ivmeyle birlikte kısa vadede 5.600 TL eşiğini test edebileceği değerlendirmesinde bulunuyor.

