Altın, yılın son haftasına hareketli başladı
Altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2 bin 622 dolardan başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.
Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 974 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 2.973,6730
Satış: 2.974,1610
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.626,2700
Satış: 2.626,7400
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 4.758,0000
Satış: 4.862,6600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 19.032,4600
Satış: 19.392,0600
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 19.329,00
Satış: 19.683,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 9.488,36
Satış: 9.727,91
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 19.036,21
Satış: 19.396,32
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 19.747,05
Satış: 20.243,46
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.618,14
Satış: 2.461,75
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 2.724,98
Satış: 2.882,17
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 48.097,00
Alış: 48.973,00