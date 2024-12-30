Üye Girişi
Haberler
Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda bir dönem tarih oluyor
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
DEM Parti'den İmralı görüşmesi sonrası dikkat çeken Erdoğan mesajı
CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
CHP'den Köfteci Yusuf'la ilgili gündem yaratacak iddia

Altın, yılın son haftasına hareketli başladı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Altının ons fiyatı yeni haftaya sınırlı bir yükselişle 2 bin 622 dolardan başladı. Gram ve çeyrek fiyatları, ons altının performansına paralel seyretti. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 2025'te faizleri iki kez düşüreceği beklentisi de altın fiyatlarında baskı oluşturmaya devam ediyor.

Haftanın ilk iş gününde altının gram fiyatı 2 bin 974 lira seviyesinde. Peki, bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, 30 Aralık 2024 canlı altın fiyatları alış-satış rakamları…

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Gram altın, 30 Aralık Pazartesi günü 2 bin 974 liradan, çeyrek altın 4 bin 862 liradan işlem görüyor.

Altın, yılı faiz baskısıyla kapatıyor

GRAM ALTIN FİYATI

Alış: 2.973,6730

Satış: 2.974,1610

ALTIN/ONS FİYATI

Alış: 2.626,2700

Satış: 2.626,7400

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış: 4.758,0000

Satış: 4.862,6600

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

Alış: 19.032,4600

Satış: 19.392,0600

TAM ALTIN FİYATI

Alış: 19.329,00

Satış: 19.683,00

YARIM ALTIN FİYATI

Alış: 9.488,36

Satış: 9.727,91

Altın, yılı faiz baskısıyla kapatıyor

ZİYNET ALTINI FİYATI

Alış: 19.036,21

Satış: 19.396,32

ATA ALTIN FİYATI

Alış: 19.747,05

Satış: 20.243,46

14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 1.618,14

Satış: 2.461,75

22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

Alış: 2.724,98

Satış: 2.882,17

GREMSE ALTIN FİYATI

Alış: 48.097,00

Alış: 48.973,00

Altın, yılın son haftasına hareketli başladı
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
img

Nevzat Bahtiyar'ın avukatından çok konuşulacak paylaşım
img

Karar sonrası sırlarla dolu köyde dikkat çeken görüntü
img

Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Spor yapmaya giden savcı fark etti, kaz dövüşü yapanlara ceza yağdı
Spor yapmak için stadyuma giden savcı görünce hemen telefona sarıldı
179 kişinin öldüğü uçak kazasından sağ kurtulan görevli ilk kez konuştu
179 kişinin öldüğü uçak kazasından mucize kurtuluş! İşte ilk sözleri
Ülkelerine dönmek isteyen Suriyeliler, araçlarını uygun fiyata satıyor
Suriyelilerin ucuza sattığını duyan akın etti
Yok artık Kerem! Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Oyundan alınınca öfkeden deliye dönüp küfürler savurdu
Azerbaycan'dan Rusya'ya ilk yaptırım
Azerbaycan, Rusya'ya ilk cezayı kesti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesi köyü terk etti
Nevzat Bahtiyar'ın ailesinden çok konuşulacak karar

Son Dakika Haberleri

1 Ocak resmi tatil mi? CANLI ALTIN FİYATLARI 30 ARALIK | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? Ne kadar emekli maaşı alırım? EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMA 2025! SSK, BAĞ-KUR ek ödeme tablosu İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 ARALIK | İstanbul baraj doluluk oranı seviyesi nedir? EMEKLİ ZAM HABERLERİ! Emekli zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Emekli maaş zammı ne kadar olacak? SSK, BAĞ-KUR emekli zam oranları! İstanbul'a kar ne zaman yağacak? Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tarihi verdi! 31 Aralık'ta EFT işlemi yapılır mı? 31 Aralık EFT işlemleri saat kaça kadar yapılabilir? 31 Aralık bankalar açık mı? 31 Aralık bankalar kaça kadar açık? Ebru Polat kimdir? Ebru Polat kaç yaşında, nereli? MEMUR ZAMMI 2025! Memur maaş zamları hangi kriterlere göre belirleniyor? 2025 memur zam oranları nasıl hesaplanıyor? MEMUR ZAM HABERLERİ! Memur zam oranları ne zaman açıklanacak? 2025 Memur maaş zammı ne kadar olacak?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.