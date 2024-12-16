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Altın yeni rekor kırmak için kritik veriyi bekliyor

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Altın fiyatları hızlı yükseliş ve düşüş grafiği sergilemeye devam ediyor. 3 bin lira sınırında gerçekleşen fiyat hareketleri yatırımcıları beklemeye itti. ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararı ve sözlü yönlendirmeleri merakla bekleniyor.

Küresel riskler savaş ve çatışmaların seyrine göre artıp azalırken, altın fiyatlarındaki dalgalı seyir de devam ediyor. Geçtiğimiz hafta ABD enflasyon verisiyle yön bulan altın bu hafta da ABD Merkez Bankası Fed'in faiz kararına odaklandı.

Altın fiyatları dalgalı seyre yöneldi ve 3 bin lira civarında hareket ediyor.

Fed'den gelecek faiz indirimi ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalar altın fiyatları üzerinde etkili olabilir. Fed'in faizi 25 baz puan indirmesi bekleneirken, kararın altın fiyatlarında belirleyici olacağı, gram altını 3 bin liranın üzerine taşıyabileceği yorumları yapılıyor.

ONS ALTIN

Ons altın güne 2648 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2643 lira, en yüksek de 2655 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 liradan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın güne 2974 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2971 lira, en yüksek de 2985 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2982 liradan alıcı buluyor.

KAPALIÇARŞI'DA GRAM ALTIN

Kapalıçarşı'da gram altın 3002 liradan alınırken 3038 liradan satılıyor.

Altın yeni rekor kırmak için kritik veriyi bekliyor
Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıMGk:

Kapitalizm kendini yok etmez zaten yeterince zıpladı uzun bir süre hafif gider boş haber

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Haber YorumlarıArif İnanç:

Doları bu hızla neden yükseltiyoruz. Sadece paramız biraz daha değersiz olsun diye değil. Merkez Bankası elinde söylendiğine göre altın stoğu baya varmış. Eh, ucuz ucuz niye sattın ki! Öyle bir EKONOMİ ekibimiz varki! Maaşallah , sineğin kanadın daki yağı bile çıkartıyor. Önceki temmuzdan beri emeklinin de yağını çıkarttı. Eee artık tek sıkımlık yağımız kalmadı. Şimdi asgari ücretlinin yağını sıkma zamanı. Hadi kolay gelsin. Erken seçim filan diyorlar ya bazen. Sakin ha. O kadar para bulamayız.

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Haber YorumlarıMehmet :

Editöre: "Ons altın güne 2648 liradan başladı. Gün içinde en düşük 2643 lira, en yüksek de 2655 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 2653 liradan işlem görüyor." Ons altın için verdiğiniz para birimi tl olsaydı keşke... Dolar olmasın o?

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Haber Yorumlarıerkan yüksel:

zaten ulkenın çivisi cıktı ..elınde altının doların yoksa hersey fırlar tabı..30 yılda getırdıklerı fakırlıge bakın ..yazıklar olsun

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