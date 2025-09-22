Altın yeni haftaya rekorla başladı

ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) geçen hafta gerçekleştirdiği faiz indiriminin ardından gözler bu hafta açıklanacak enflasyon verilerine ve Fed yetkililerinin mesajlarına çevrilmiş durumda. Bu gelişmeler öncesinde altın fiyatları tarihi zirvelere yakın seviyelerde işlem görüyor.

Spot altın, yüzde 0,1 artışla ons başına 3.688,76 dolara yükseldi. Geçtiğimiz çarşamba günü ise 3.707,40 dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı. ABD vadeli altın kontratları da yüzde 0,5 değer kazanarak 3.723,70 dolara çıktı.

GRAM ALTIN 4920 LİRAYLA ZİRVEYİ GÖRDÜ

Yurt içinde altının gram fiyatı yeni haftaya rekorla başladı. Gram altın 4.920 lira ile zirve görürken, şu sıralar yüzde 0,2 artışla 4.912 lira seviyesinde işlem görüyor.

"ALTIN YENİDEN 3700 DOLAR KAPISINDA"

KCM Trade Baş Piyasa Analisti Tim Waterer, "Altın yeniden 3.700 dolar kapısında. ABD'den gelecek makroekonomik veriler Fed'in güvercin tutumunu desteklerse, bu hafta yeni rekorlar görülebilir" değerlendirmesinde bulundu.

GÖZLER CUMA GÜNÜ AÇIKLANACAK VERİDE

Yatırımcıların odağında, Fed'in enflasyon göstergesi olarak kabul ettiği çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) endeksi var. Verinin cuma günü açıklanması bekleniyor. Waterer, Fed'in güvercin yaklaşımı ve merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları desteklemeye devam ettiğini vurguladı.

Bu hafta ayrıca Fed Başkanı Jerome Powell dahil en az 12 yetkili konuşma yapacak. Piyasalar, bu açıklamalardan para politikasının geleceğine dair ipuçları arayacak. Geçen hafta Fed, politika faizini 25 baz puan indirirken, enflasyondaki kalıcılığa da dikkat çekmişti. Yeni Fed Guvernörü Stephen Miran ise daha güçlü bir indirim yönünde oy kullandığını açıkladı.

Piyasalarda, ekim ve aralık aylarında 25'er baz puanlık iki indirim daha yapılacağı beklentisi hakim. CME FedWatch Tool'a göre bu indirimlere yönelik olasılıklar sırasıyla yüzde 93 ve 81 seviyesinde.

GÜMÜŞ 14 YILIN ZİRVESİNE YAKIN

Altın, düşük faiz ortamında genellikle güçlü performans sergiliyor. Bu yıl jeopolitik riskler, ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının alımları ve faiz indirimleriyle birlikte fiyatlar yüzde 40'tan fazla yükseldi.

Spot gümüş yüzde 0,3 artışla ons başına 43,20 dolar seviyesine yükselerek 14 yılın zirvesine yakın seyrini sürdürdü. Platin yüzde 0,4 düşüşle 1.398,40 dolara, paladyum ise yüzde 0,1 artışla 1.150,75 dolara geldi.