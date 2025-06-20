Altın yatırımcısı şokta! Değer kaybı yüzde 2'yi geçti

Fed'in yaz aylarından önce faiz indirimi sinyali vermemesi ve dolardaki değer kazancı, altın fiyatlarını baskılamaya devam ediyor. Küresel piyasalarda bu sabah ons altın 3.340 doları test ettikten sonra 3.345 dolar seviyesinden işlem görüyor. Gram altın 4.267 TL, çeyrek altın 7.050 TL, cumhuriyet altını ise 28.110 TL'den satılıyor.

YÜZDE 2 DEĞER KAYBETTİ

Altın fiyatı hafta başından bu yana yüzde 2'nin üzerinde değer kaybederken, ay başından bu yana hâlâ yüzde 2'lik bir artı seyrediyor. Yılbaşından itibaren yatırımcısına yüzde 28 getiri sağlayan ons altın, son 1 yılda ise yüzde 44'ün üzerinde bir yükseliş gösterdi.

TRUMP'TAN "MASAYA DÖNÜN" MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a doğrudan müdahalede bulunmayacaklarını ifade ederken, önümüzdeki iki hafta içinde İsrail'in saldırılarıyla başlayan çatışmalarda ABD'nin rolüne ilişkin karar vereceklerini açıkladı. Trump, İran'a müzakere masasına dönmesi yönündeki baskısını da yineledi. Bu açıklamalar, piyasalarda jeopolitik risk algısını şekillendiren temel faktörlerden biri olmaya devam ediyor.

GÖZLER VERİ GÜNDEMİNDE

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi, ABD'de ise Philadelphia Fed imalat endeksi ve Avro Bölgesi tüketici güven endeksi verilerinin yakından izleneceğini belirtiyor. Teknik açıdan bakıldığında ons altında 3.300 doların destek, 3.360 doların ise direnç seviyesi olarak öne çıktığı ifade ediliyor.